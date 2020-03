Teramo, CAS: il 18 marzo scade la presentazione dell’autodichiarazione

TERAMO – Il Comune di Teramo ricorda che il 18 marzo 2020 scade il termine per la presentazione delle autodichiarazioni ai fini della prosecuzione del beneficio di contributo di autonoma sistemazione, per tutti coloro i quali sono stati sgomberati a seguito degli eventi sismici del 2016/2017.

“Mancano sette giorni”, ricordano il sindaco D’Alberto e l’assessore al sociale Ilaria De Sanctis, entro cui tutti i beneficiari del C.A.S., devono necessariamente riempire il modulo di autodichiarazione, al fine della prosecuzione, persistendo i requisiti, del percepimento del contributo”.

Il Comune rammenta altresì che la suddetta scadenza del 18 marzo per la presentazione delle dichiarazioni “Va osservata al fine di evitare il rischio di decadenza dalle forme di sostegno previste dalla legge. Considerata la straordinarietà del momento, per via della diffusione del Virus Covid-19, di concerto con la Protezione Civile Nazionale e Regionale, provvederemo ad estendere ulteriori comunicazioni alla cittadinanza, nel caso si provvederà all’adozione di misure straordinarie che, a loro volta, possano posticipare anche la data di scadenza delle autodichiarazioni che però ad oggi, resta quella indicata”.

I modelli delle dichiarazioni, sono presenti all’interno della pagina iniziale del sito istituzionale del Comune di Teramo e, qualora non vi fosse la possibilità di utilizzare il portale web del Comune, sono reperibili anche presso l’Urp o l’ufficio Attività Sociali sito in via D’Annunzio 120, che è anche responsabile della relativa istruttoria.

Il Sindaco D’Alberto, conclude invitando i beneficiari interessati che non ancora hanno fatto domanda, “a provvedere entro e non oltre la data del 18 Marzo, nel rispetto di tutte le misure precauzionali in tema di Corona Virus, evitando contatti con le persone, assembramenti e rispettando il metro di distanza tra le stesse”.

INFO ORARI

Per agevolare il lavoro ed evitare assembramenti, l’ufficio C.A.S. fino al 18 marzo sarà aperto: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il Martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 mentre il Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Si raccomanda di osservare tutte le disposizioni dei DPCM al fine ed evitare che si possano creare ulteriori disagi.