Pescara, accesso al pubblico in Prefettura: informazioni utili

PESCARA – A seguito dell’entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020, atteso che gli spostamenti delle persone sono consentiti esclusivamente per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute”, l’accesso del pubblico agli uffici è possibile SOLO per uno di questi motivi e previo appuntamento, richiesto telefonicamente o via e-mail. Gli indirizzi di posta elettronica sono indicati sul sito istituzionale della Prefettura; i numeri di telefono da contattare sono riportati nella sezione in rosso di ciascuna area funzionale.

Le informazioni sullo stato dei procedimenti informatizzati a livello centrale potranno essere acquisite consultando i relativi siti. Tutte le altre informazioni potranno essere richieste esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta certificata della Prefettura, che risponderà con lo stesso mezzo o telefonicamente ove il recapito sia fornito nella richiesta. Ogni altra forma e modalità di apertura degli sportelli al pubblico è sospesa fino al 3 aprile 2020 e comunque fatte salve nuove disposizioni.