Teramo, primo appuntamento della Rassegna di Teatro Off al Comunale

Al via domenica 6 ottobre con il rivestimento di “Calore” di Enzo Cosimi la Rassegna di Teatro Off al Comunale di Teramo

TERAMO – Finalmente una Rassegna di Teatro Off al Comunale di Teramo: si tratta di una nuova proposta culturale di ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo che vede programmati nel 2019/20 ben 12 spettacoli di Prosa (8) e Danza (4) a partire da domenica 6 ottobre alle 18 con Calore di Enzo Cosimi.

“Si tratta di una proposta nuova, dedicata agli amanti del teatro di ricerca ma soprattutto ai giovani che a volte stentano a venire a teatro per una questione di gusto, linguaggio e anche di prezzo. Qui i linguaggi sono contemporanei e il prezzo calmierato. Ora i ragazzi non hanno più scuse!” spiega il Direttore Eleonora Coccagna e continua “E’ una rassegna di teatro e danza d’autore di ottimo livello con spettacoli provenienti da vetrine nazionali come In-Box o risultato di Residenze che hanno circuitato anche qui da noi con Zone Libre e oggi sono lavori che hanno già debuttato altrove o che saranno in anteprima nazionale proprio a Teramo. Alcuni lavori sono qui da noi grazie al collegamento con il progetto “Next”, ideato e promosso da Regione Lombardia, che ha l’obiettivo di incentivare la distribuzione di nuove produzioni di spettacoli dal vivo e, nello stesso tempo, promuovere e rafforzare la rete di contatti tra operatori a livello nazionale e internazionale. In questa rassegna abbiamo inserito anche alcune eccellenze del nostro territorio, che sono tutte passate dalle residenze di Zone Libre, nell’ottica di una costante promozione e di continuità nel sostegno delle realtà creative abruzzesi e teramane“.

Il primo appuntamento con TEATRO OFF è con Enzo Cosimi domenica 6 ottobre alle 18,00 al Teatro Comunale con il riallestimento di “Calore”, “il secondo in verità dopo quello del 2012 proposto all’interno del progetto RIC.CI di Marinella Guatterini” spiega Cosimi “per questo spettacolo incredibilmente attuale dopo 35 anni dal debutto, con un linguaggio sempre fresco, pop, che parla di giovinezza. Mi auguro che in sala domenica ci siano tanti giovani perché è soprattutto a loro che parlo”.

Calore è il primo lavoro coreografico di Enzo Cosimi, quello che lo ha lanciato nel firmamento delle stelle della coreografia italiana. Debutta a Roma nel settembre del 1982 all’Anfiteatro del Parco dei Daini di Villa Borghese con il suo ensemble Gruppo Occhèsc. Calore porta in scena, oggi come allora, l’impeto della giovinezza, usando i corpi e le relazioni in maniera sfrontata, provocatoria ma nello stesso tempo naturale, perché insita nel concetto stesso di gioventù. Lo spettacolo costruito per non danzatori, pensato in origine per un gruppo di amici del coreografo, sorprende, oggi come nel 1982 per l’originalità della proposta artistica, il suo sguardo laterale, l’interpretazione fuori dagli schemi, graffiante e profondamente visionaria. La gioia, il gioco, gli eccessi, le provocazioni, la sensualità, il colore, l’esagerazione esplodono sulla scena e nell’animo dello spettatore, suscitando sensazioni forti e contrastanti.

Nel primo breve scritto sullo spettacolo Cosimi scriveva: “la realtà è devastata da gelide atmosfere, pensiamo di voler “annusare” una nuova aria, un nuovo vento in cui l’energia nel suo ritornare al nulla senza illusione, abbia come qualità un senso di profonda serenità, di caldo, di calma relativa”. Giuseppe Bartolucci, teorico del nuovo teatro mai dimenticato, scriveva sullo spettacolo: qui la ginnastica e la danza si fanno avanti e vengono corrose, il sudore è accettato come passaggio, la fisicità è fatta pervadere di accensioni a catena e senza fine, la risorsa del riposo e dell’intervallo non viene accettata di principio.

Biglietto

Intero 10,00€ Ridotto 8,00€

Info Botteghino Teatro Comunale Teramo – Piazza Cellini 1 – Teramo – Tel. 0861 246773