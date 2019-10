Marco Rosa e Andrea Buccella ospiti al Cantiere Teatrale Adriatico

L’incontro si svolgerà il 5 ottobre 2019 a Pescara. Alla presenta di Masciulli e Vallone saranno presentati ‘Tutto tranne l’essenziale’ e ‘Il colore del mare’

PESCARA – Doppio appuntamento sabato 5 ottobre dalle ore 18 presso il Cantiere Teatrale Adriatico di Pescara, ingresso gratuito. Saranno presentati due libri della Masciulli Edizioni:

‘Tutto tranne l’essenziale’ di Marco Rosa

‘Il colore del mare’ di Andrea Buccella

Sarà presente l’editore Alessio Masciulli con l’attore e regista Milo Vallone. L’evento rientra nella rassegna “IncontrArti“. Andiamo a vedere più da vicino le trame dei due volumi oggetto dell’incontro odierno

TUTTO TRANNE L’ESSENZIALE

Un viaggio tanto forzoso quanto inconsapevole dall’eterna adolescenza all’età adulta nel breve spazio di una estate degli anni 70 che rievoca luoghi ed ambientazioni di una Pescara che non c’è più ma rivive negli scenari e nelle avventure di questo romanzo che ne riporta autentici flash dal sapore nostalgico. In quegli anni stava appena nascendo una società urbana ed il libro ne fa rivivere certe atmosfere ed allo stesso tempo indaga e scopre con il lettore i moti analitici del protagonista attraverso un crescendo di situazioni e tensione emotiva.15

IL COLORE DEL MARE

Un uomo viene risvegliato all’improvviso da un ragazzo che lo chiama “nonno” ma che fatica a riconoscere. Non ricorda nulla ma si rende conto di trovarsi in una stanza di ospedale, allora decide di assecondare questo “sconosciuto” che lo spinge a ricordare il suo vissuto attraverso delle storie che pian piano vanno a ricoprire quei fogli bianchi che prima occupavano la sua mente…”. Il resto… “lo scoprirete solo leggendo”… Questo è l’incipit de IL COLORE DEL MARE, un libro scritto in modo non convenzionale, coinvolgente ed emozionale che esplora diversi generi e contiene molti richiami alla musica.