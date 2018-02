Teramo, calciomercato: arrivano Panico, Bifulco e Cretella

L’attaccante Panico arriva in prestito dal Genoa. Ufficiale anche il portiere Bifulco e il difensore Cretella. Scambio di prestiti con il Monopoli: Lewandowski finisce in Puglia, Barbuti al Gavorrano

TERAMO – La S.s. Teramo Calcio rende noto di aver acquisito dal Genoa C.F.C., a titolo temporaneo fino al termine della corrente stagione sportiva, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Giuseppe Panico. Ventuno anni da compiere, nativo di Ottaviano (NA), ha all’attivo due apparizioni nella massima serie in maglia rossoblu e ventiquattro presenze con il Cesena nel campionato cadetto, con l’aggiunta di una rete siglata in Coppa Italia ad Empoli. Panico ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Under 17, mettendo a segno otto marcature in quattordici presenze, proseguendo con l’Under 18 e l’Under 19, con la quale ha segnato altre quattro reti, partecipando gli Europei 2015 e 2016. L’anno passato, infine, è stato selezionato per disputare i Mondiali Under 20, andando in gol in due occasioni, contro il Giappone e la Francia.

«Ho scelto Teramo perché in questo momento mi sembra la soluzione migliore per continuare il mio percorso di crescita professionale – le sue prime parole – Tatticamente nasco come punta centrale, ma so ricoprire anche il ruolo di esterno d’attacco o seconda punta. Mi sono formato nel Genoa, dove sono stato per cinque stagioni, dai Giovanissimi nazionali fino al secondo anno di Primavera, prima di trasferirmi a Cesena. L’obiettivo è quello di offrire una mano alla squadra, impegnarmi e dare il massimo per questi colori». Panico si è già unito ai suoi nuovi compagni di squadra e sarà regolarmente a disposizione per la prossima gara casalinga con il Pordenone.

Marino Bifulco

La società biancorossa informa di aver perfezionato con la S.s. Monopoli Calcio (Serie C, girone C), uno scambio di prestiti fino al termine della stagione sportiva corrente, riguardante i portieri Michal Lewandowski, classe 1996, e Marino Bifulco, classe 1982. 35 anni, originario di Pescara, Bifulco torna pertanto in Abruzzo a distanza di sette stagioni, dopo avervi iniziato la carriera, prima nell’Angolana, quindi per tre annate nella Valle del Giovenco e, nel 2010/11, con il Chieti. Ha vestito successivamente la maglia dell’Aprilia per un solo campionato, prima di giocare per cinque stagioni nel Matera e, nella prima parte dell’attuale torneo, nel Monopoli. Bifulco domani, giovedì, raggiungerà Teramo per cominciare ufficialmente la sua avventura con il Diavolo.

Riccardo Cretella

La S.s. Teramo Calcio rende noto anche di aver perfezionato con la U.s. Gavorrano (Serie C, girone A), uno scambio di prestiti fino al termine della stagione sportiva corrente: in biancorosso arriva il difensore Riccardo Cretella, classe 1994, mentre compie il viaggio inverso l’attaccante Barbuti, classe 1992. Nativo di Grosseto, Cretella ha sempre indossato la maglia del Gavorrano, ad eccezione di una breve parentesi nella seconda parte del 2014/15, dove ha militato nella Fortis Juventus, in Serie D. Nel campionato corrente è sceso in campo in diciassette occasioni. Cretella domani, giovedì, si metterà a disposizione dello staff tecnico biancorosso.