Teramo Calcio: presentato il nuovo assetto societario

Nella Sala Convegni dello stadio Bonolis durante la conferenza stampa sono stati ufficializzati gli ingressi di Luigi Di Battista e Mauro Schiappa

TERAMO – Si è svolta nel pomeriggio, presso la “Sala Convegni” dello stadio “Bonolis”, la conferenza stampa relativa al nuovo assetto dirigenziale biancorosso. Il Presidente Luciano Campitelli ha fatto gli onori di casa, presentando i nuovi soci Luigi Di Battista e Mauro Schiappa, ricordando come l’effettiva ripartizione delle quote societarie sarà svelata prossimamente.

«Vi presento in primis due amici – le parole del Presidente – Di Battista rivestiva già un ruolo attivo nel club, essendo il main sponsor del sodalizio ed offrendoci un contributo importante. A distanza di un anno, seguendo un ideale percorso di crescita, ha rilevato una quota societaria, oltre a rimanere partner principale come Groupama, e lo ringrazio pubblicamente per il nuovo progetto che stiamo costruendo insieme. La new entry, invece, è Mauro Schiappa, che ho il piacere di conoscere da anni, collaborando insieme dal punto di vista lavorativo, anche se era comunque presente come sponsor: diciamo che ho assecondato con piacere la sua volontà di offrire un contributo maggiore alla principale squadra professionistica del territorio. Siamo ben felici di compiere insieme questo passo, ricordando che tutto ciò che faremo sarà per un solo motivo: il bene della Teramo Calcio».

Di Battista – Groupama Assicurazioni: «Ringrazio il Presidente, da teramano doc avevo espresso il desiderio di condividere quest’esperienza. Credo fermamente in questa partnership, con l’auspicio di poter riportare il grande pubblico al “Bonolis” e ricreare il giusto movimento. Ci tengo a rimarcare il costante lavoro portato avanti dal Presidente con passione e sacrificio».

Gli fa eco Mauro dell’azienda omonima “Automatica Schiappa”: «Lavoro nel comparto dei distributori automatici e vending machine. Con il Presidente Campitelli collaboro da tempo, ma quest’anno in particolare mi ha offerto l’opportunità di essere maggiormente coinvolto nel progetto e ho ritenuto opportuno presenziare con più assiduità nella vita societaria. Come si suol dire, d’altronde, l’unione fa la forza…».