Teramo Calcio: l’appello del DS Federico, squadra già a lavoro

Dopo il grande successo nell’esordio contro il Palermo il direttore sportivo si rivolge ai tifosi. Tamponi negativi per tutto il gruppo

TERAMO – Il Teramo calcio, reduce dal successo per 2-0 contro il Palermo nell’esordio in campionato di Serie C 2020/2021 già al lavoro per preparare i prossimi impegni. Questa mattina effettuati tamponi a tutto il gruppo (tutti negativi) mentre nel pomeriggio alle ore 14.30 seduta di allenamento. Nella giornata di domani la squadra in partenza per Reggio Calabria dove mercoledì alle 14 affronterà la Reggina per il 2°turno Coppa Italia Lega A (nel precedente successo 2-1 a Piacenza). Giornata di riposo giovedì quindi due sedute alle 10 sia venerdì che sabato per preparare la partita di domenica a Bari (ore 15).

Nel post partita di ieri è intervenuto il DS Federici nella sala stampa del Bonolis. Di seguito il video completo e le dichiarazioni dove viene sottolineata l’importanza della presenza del pubblico e che maltempo e il sistema di vendita dei biglietti online ha creato qualche problema a trascinare i tifosi in una gara così importante e per certi versi anche storica.



«Il mio è un appello per richiamare l’attenzione sulla squadra e sull’essenza di una partita, la presenza del pubblico. Ci sono tante attenuanti in questa circostanza, è stato fatto tutto di fretta, con l’aggiunta del maltempo e della vendita on-line, ma sono convinto che possiamo trascinare un maggior numero di tifosi allo stadio. Oggi era una partita storica, una giornata bellissima, con due reti di nostri giovani, sarebbe stato bello festeggiare con più tifosi.

Diakite? Puntiamo tantissimo sui nostri giovani ed in questo gruppo di interessanti ce ne sono tanti. Settimana di mercato infuocata? Speriamo che non lo sia (ride, ndr) e di smuovere le acque il meno possibile, ma non è detto che quando si aggiunge un under non sia per potenziare la squadra. Sappiamo di dover fare un inserimento in avanti, ma sarei già contento di conservare quest’organico. Paci? Sta toccando le corde giuste in un gruppo con un anno di esperienza in più: conoscersi meglio ci ha favorito e Massimo ha portato umiltà, entusiasmo e organizzazione, nel rispetto dei ruoli. Quest’anno si è già creata un’alchimia diversa rispetto al passato e l’esultanza sul primo gol ne è la più fedele testimonianza».

Foto tratta dal sito ufficiale Teramo Calcio