Teramo Calcio: arrivano dal Palermo i giovani Santoro e Birligea

TERAMO – La S.s. Teramo Calcio rende nota l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Simone Santoro, classe 1999, e Daniel Birligea, classe 2000, i quali hanno sottoscritto un accordo di durata triennale.

«Con il Teramo c’era già stato un interesse concreto risalente ad una stagione fa – le parole del centrocampista Santoro – ma poi non se ne fece nulla. Quest’anno mi è stato prospettato un progetto ambizioso che mi ha convinto in pieno. A Palermo ho vissuto nove anni intensi e formativi a livello giovanile, dai Giovanissimi fino alla Primavera, entrando anche nel giro della prima squadra. Sono una mezzala destra d’inserimento, ma in passato ho ricoperto per necessità anche il ruolo di regista. Conosco bene il mister per averlo avuto a Palermo due anni fa, avendo allora anche svolto il ritiro pre-campionato ed è stato un ulteriore motivo di convincimento. Darò tutto me stesso per questa maglia e per i tifosi, di cui ho già notato il calore sin dal giorno del raduno».

Birligea, classe 2000, attaccante di origini rumene, si è così espresso: «È la mia prima esperienza tra i grandi in prima squadra. L’obiettivo è quello di affinare il mio bagaglio tecnico e di esperienza, per offrire un contributo al team e crescere sotto tutti i punti di vista. Negli ultimi tre anni sono stato nelle Giovanili del Palermo, prima con gli Allievi Nazionali, poi con la Primavera. Sono un attaccante che attacca la profondità, all’occorrenza ho fatto anche la seconda punta. Anch’io conosco bene sia Tedino che il suo staff e la reciproca conoscenza ha facilitato l’esito della trattativa».