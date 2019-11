Teramo basket, sconti al cinema per i tifosi biancorossi

Nasce al partnership tra Adriatica Press e Cinema Smeraldo. I possessori di abbonamento o biglietti avranno la possibilità di ricevere degli sconti

TERAMO – L’Adriatica Press Teramo ha il piacere di comunicare l’avvenuto accordo con la Multisala Smeraldo che darà l’opportunità ai propri tifosi ed agli appassionati di Cinema di beneficiare di Benefit nel corso della stagione 2019/20.

I tifosi biancorossi, titolari di un abbonamento (Sostenitore, Ordinario o Ridotto), potranno assistere agli spettacoli in programmazione presso la Multisala Smeraldo a prezzo scontato, la promozione sarà valida nella giornata di giovedì e sarà applicata a tutti gli spettacoli comprese le Prime in cartellone. Gli abbonati del Teramo Basket potranno usufruire della promozione esibendo alle casse la tessera abbonamento.

Lo stesso beneficio sarà inoltre concesso ai sostenitori biancorossi che acquisteranno un biglietto (ordinario o ridotto) in occasione di una delle seguenti gare:

Teramo Basket – Chieti (10/11/2019),

Teramo Basket – Sutor Montegranaro (24/11/2019),

Teramo Basket – Giulianova (02/02/2020)

Teramo Basket – Porto Sant’Elpidio (01/03/2020)

I beneficiari della promozione saranno i primi cinquanta tifosi che acquisteranno uno dei biglietti di accesso alla gara in cartellone, ai quali sarà consegnato un coupon da esibire alla cassa della Multisala Smeraldo sempre nella giornata di giovedì, in questo caso, successivo alla gara.

Anche gli appassionati di Cinema potranno usufruire di uno sconto, biglietto ridotto € 3 anziché € 10, per poter sostenere la formazione biancorossa in una delle gare in programma al Palascapriano.

I coupon saranno distribuiti nel corso dei week end che precederanno le seguenti gare:

Teramo Basket – Sutor Montegranaro (24/11/2019),

Teramo Basket – Ancona (15/12/2019),

Teramo Basket – Giulianova (02/02/2020)

Teramo Basket – Porto Sant’Elpidio (01/03/2020)