Teramo, D’Alberto su possibile sospensione chiusura filiari BPB

TERAMO – “Da indiscrezioni, si apprende che la governance della Banca Popolare di Bari ha sospeso la decisione relativa alla paventata chiusura delle filiali dell’istituto di credito in alcuni Comuni abruzzesi, in particolare nel teramano quelli di Castelli, Castilenti e Tossicia”.

Il Sindaco e Presidente dell’Anci Gianguido D’Alberto, esprime soddisfazione nel constatare che sono state recepite le istanze rappresentate assieme ai Sindaci dei territori interessati. Istanze che trovavano nella città capoluogo un riferimento significativo, visto il riverbero che inevitabilmente tale decisione avrebbe generato, così come espresso dal Consiglio Comunale cittadino che un anno fa aveva dato pieno mandato al Sindaco per la gestione della vicenda.

In questo senso, Gianguido D’Alberto sottolinea di essersi adoperato e di continuare a lavorare su mandato a lui conferito dal massimo organismo istituzionale della città, per la difesa dei posti di lavoro ma anche per quella del mantenimento di fondamentali presidi economici nel territorio.

Così, nell’apprendere l’indiscrezione, D’Alberto, auspica che si tratti di un primo passo per la riapertura di un tavolo istituzionale che consenta di arrivare al ripensamento definitivo del piano di riordino territoriale della BPB a seguito dell’ultimo commissariamento, tavolo al quale chiama ad un coinvolgimento ampio tutte le istituzioni del territorio.

“Se è vero che la nuova realtà bancaria dovrà assolvere alla funzione di ‘banca del sud’, – sostiene D’Alberto – con la finalità di affiancare le strutture economiche verso uno sviluppo equilibrato con la valorizzazione del punto di forza del radicamento sul territorio, la presenza delle filiali e di personale sulle aree abruzzesi non può essere vista come ramo secco da tagliare ma come opportunità da valorizzare. E’ unanimemente riconosciuta la rilevanza che il segmento ex Tercas dell’istituto di credito assume all’interno delle dinamiche della Banca Popolare di Bari, con numeri e dati che evidenziano l’apporto positivo fornito alla conduzione generale dell’istituto di credito: imprescindibile sostegno all’imprenditoria, peculiarità della fisionomia territoriale della banca, operatività nel cratere sismico ed ora con la crisi generata dalla pandemia in una situazione di difficoltà contrassegnata dagli sforzi per favorire una rinascita ad ampio spettro. Il mantenimento della forza lavoro territoriale e della presenza delle filiali sulle nostre aree non ha una valenza esclusivamente sociale, sebbene questa rappresenti un elemento di non poco conto, ma anche di sviluppo di una nuova via di crescita dove Banca e imprese locali, in uno stretto connubio, operino per uno rinascita economica consolidata. E questo ancor di più laddove la paventata chiusura interessava l’unico sportello bancario ancora aperto”.

“Sono particolarmente lieto di questa decisione – aggiunge D’Alberto – che manifesta la volontà da parte di BPB di aprire una riflessione attenta sulla nuova dimensione dell’istituto di credito ma parrebbe aprire ad una analisi che faciliti eventualmente il passaggio ad altre realtà bancarie”.

Il sindaco D’Alberto, poi, rimarca la capacità degli altri Sindaci di fare squadra e di dar vita ad un’azione capace di raggiungere i risultati attesi e ringrazia la nuova governance di BPB per la sensibilità dimostrata nell’ascoltare le istanze del territorio, auspicando il coinvolgimento forte della rappresentanza abruzzese al suo interno, per favorire l’esatto equilibrio delle espressioni in cui essa è articolata.