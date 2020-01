Teramo – Avellino 1-0: gol decisivo di Bombagi al 90′

Partita decisa al 90′ al termine di una gara con tante occasioni per entrambe le squadre. Mercoledì arriva il Catanzaro

TERAMO – Finisce 1-0 allo stadio Bonolis tra Teramo e Avellino. Il gol decisivo è stato realizzato allo scadere da Bombagi; in virtù di questo risultato i biancorosi si portanoal settimo posto con 31 punti. Ma vediamo in sintesi come è andata. Al 9′ Evangelista salta e colpisce di testa la palla mandandola a lato; al 16′ invece inquadra lo specchio della porta ma trova Tomei sulla sua strada. Al 24′ Tonti è costretto a bloccare in due tempi un tiro di Santoro, al 29′ a sventare un pallonetto di Bombagi. Ancora l’estremo difensore dell’Avellino si mette in luce al 35′ quando respinge in due tempi un tiro di prima intenzione di Magnaghi; al 39′ respinge una conclusione di Tedino. A fine primo tempo Tomei si oppone a Parisi.

Nella ripresa, al 4′ ci prova Costa Ferreira ma il suo tocco è troppo debole e non impensierisce il portiere biancoverde. Quattro minuti Micovschi impegna Tomei. Al 30′ Magnaghi dribla due difensori e calcia in porta ma Tonti è attento. Al 27′ Bombagi si fa parare un rigore. Sembra ormai definitivo il pareggio ma all’ultimo secondo del tempo regolamentare Tonti esce male e Bombagi ne approfitta, regalando così tre preziosissimi punti al Teramo.

Prossimo appuntamento mercoledì 22 gennaio in casa contro il Catanzaro; calcio di inizio previsto per le ore 18.

TABELLINO

TERAMO: Arrigoni A., Piacentini M. (dal ‘ pt Bombagi F.), Cancellotti T., Cristini A., Ferreira P., Ilari C., Magnaghi S., Minelli S. (dal 35′ st Santoro S.), Iotti L. (dal 36’ st Soprano M.), Tentardini A., Tomei M. (P). A disposizione: Birligea D., Cappa R., Fiore C., Florio F., Iotti L., Lewandowski M. (P), Martignago R., Minelli S., Piacentini M., Valentini M. (P)

AVELLINO: Alfageme L., Bertolo F., Celjak V., Di Paolantonio A., Rossetti M. (dal 1′ st Evangelista D.), Illanes J., Laezza G., Albadoro D. (dal 29′ st Micovschi C.), Morero S., Parisi F., Tonti A. (P). A disposizione: Acampora G., Albadoro D., Carbonelli T., Njie F., Pizzella A. (P), Rossetti M., Russo D., Zullo W.

Reti: al 45′ st Bombagi F. (Teramo).

Ammonizioni: al 6′ st Cancellotti T. (Teramo), al 32′ st Cristini A. (Teramo) al 42′ st Laezza G. (Avellino).

Note: Tonti para un calcio di rigore a Bombagi al 27′ st