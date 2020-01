Paganica Rugby passa a Roma, 26-8 il risultato finale

ROMA – Paganica vince fuori casa con l’US Roma per 26 a 8. Ottima partita dei rossoneri che ottengono il risultato pieno con in più il punto di bonus offensivo. Nei primi minuti il Paganica fa fatica a entrare in partita e permette ai romani di andare in vantaggio con un calcio piazzato. La reazione dei rossoneri è immediata e vanno in meta con Ginofernando Giordani ma non trasformano. Successivamente con una mischia performante riescono a ottenere una meta tecnica. Il primo tempo si chiude sul 12 a 3 a favore dei paganichesi.

Nella ripresa il Paganica continua a fare gioco ma l’ottima difesa romana gli impedisce di capitalizzare. Le continue azioni rossonere però vengono concretizzate con un’altra meta tecnica da mischia e con ottime azioni multifase Andrea Colaiuda segna la quarta meta.

La parola al coach Rotellini: “Sono soddisfatto della prestazione della squadra. Abbiamo vinto una partita importantissima per lo sviluppo del campionato con un’ottima squadra. Rimprovero ai ragazzi talvolta la mancanza di continuità e di alcune scelte di gioco. Abbiamo comunque portato a casa 5 punti che ci permettono di stare agganciati alla vetta della classifica. I ragazzi hanno ben in mente l’obiettivo e continueremo a giocarci partita per partita per poter dire la nostra in questo campionato”.

Ph. Marcello Spimpolo