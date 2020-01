Successo dell’Impavida Ortona a Cantù, 3-1 il risultato

Simoni: “È stata una bella vittoria. Giocare fuori casa non è mai semplice tantomeno con una squadra che lotta con tanta intensità “

CANTU’ – Seconda vittoria consecutiva in questo girone di ritorno. Questa volta a farne le spese è la Pool Libertas Cantù che, ultima in classifica, dà molto filo da torcere agli impavidi grazie anche ad una super prova di Cominetti ben supportato dal neo acquisto palleggiatore Riccardo Reggio. Marks è tornato e lo dicono i 20 punti messi a terra che lo rendono il miglior realizzatore della serata. Rientra da titolare anche Capitan Simoni che alza un muro invalicabile piazzando ben 5 degli 11 blocks realizzati in totale dal sestetto ortonese. Buono il gioco espresso dalla Sieco, nonostante quel secondo set perso per merito soprattutto di un Cominetti che ha piazzato un filotto di servizi davvero pregevoli per potenza e precisione.

Tutto facile per la Sieco nel primo set che gioca concentrata e ad alti livelli. Ottaviani costretto ad uscire subito, senza quasi aver giocato. Al suo posto entra Astarita. Buona la prestazione di Simoni così come di tutto il muro abruzzese. Qualche momento di apprensione nella metà del parziale, quando i padroni di casa rosicchiano punti riducendo lo svantaggio dagli ortonesi. Sieco che però gestisce l’importante vantaggio in totale tranquillità, chiudendo con cinque punti di scarto. Cominetti sale in cattedra ad inizio del secondo set. Una serie di bombe dai nove metri non permette ad Ortona di giocare e tra ace e free-balls i canturini vanno subito in vantaggio di sei punti. Cala l’efficacia del muro impavido che aveva ben funzionato nel primo parziale. Si fa sentire anche il servizio di Ortona che con Bertoli prima e Ottaviani poi mettono in difficoltà la ricezione dei padroni di casa.

La SIECO trova la parità sul 16-16. Trovata la parità, però, la SIECO non ha la forza di continuare con la stesa intensità, cosa che invece riesce bene alla Libertas che torna a guadagnare un discreto margine di tre punti 19-16. Si accendono gli animi sul finale di parziale, la SIECO annulla un set-point ma poi deve cedere il set ai padroni di casa 25-22. Il terzo set appare all’inizio molto più equilibrato dei precedenti, poi torna a crescere l’efficienza a muro di Ortona che a metà set tenta una mini-fuga fino alla vittoria finale. Il quarto ed ultimo set è caratterizzato da molti, forse troppi errori al servizio da parte di entrambe le squadre, sebbene Ottaviani e Bertoli facciano di questo fondamentale l’arma vincente che permette alla SIECO di poter ricostruire più volte e ricamare un vantaggio che sarà fondamentale per la vittoria finale.

Capitan Michele Simoni: «È stata una partita che, come ben sapevamo, è risultata essere molto complicata. Cantù per la sua posizione in classifica avrebbe dato il massimo cercando anche di sfruttare il fattore campo. Ne eravamo consapevoli. Siamo partiti bene nel primo set mollando un po’ nel secondo ma merito a loro per essere saliti molto in battuta. Perso il secondo set, in panchina abbiamo fatto il punto della situazione e siamo tornati in campo ben più determinati. È stata una bella vittoria. Giocare fuori casa non è mai semplice tantomeno con una squadra che lotta con tanta intensità come è stato il Cantù di questa sera».

TABELLINO

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni 7, Pesare (L), Bertoli 15, Sesto 7, Ottaviani 9, Pedron 2, Toscani (L), Del Frà n.e, Salsi n.e, Carelli, Marks 20, Astarita 2, Menicali n.e. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Pool Libertas Cantù: Poey 17, Reggio 2, Monguzzi 8, Butti (L), Cominetti 15, Rudi (L), Mazza 1, Frattini 5, Gasparini 6, Regattieri, Motzo, Suraci n.e, Maiocchi 4. Allenatore: Luciano Cominetti. Vice Allenatore Redaelli Massimo.

Pool Libertas Cantù – Sieco Impavida Ortona 1-3 (20/25 – 25/22 – 14/25 – 20/25)

Durata Incontro: 1h 50’

• I Set: 26’

• II Set: 31’

• III Set: 24’

• IV Set: 29’

• V Set:

Muri Punto:

• Ortona: 7

• Cantù: 11

Aces:

• Ortona: 2

• Cantù: 4

Errori Al Servizio:

• Ortona: 15

• Cantù: 20

Arbitri Dell’Incontro:

• Primo: PIPERATA Gianfranco (Bo)

• Secondo: CAVICCHI Simone (Sp)

Classifica parziale: Siena 32, ORTONA 30, BCC Castellana 26, Calci 26, Bergamo 24, Brescia 22, Santa Croce 17, Materdomini Castellana 16, Mondovì 15, Lagonegro 14, Reggio Emilia 9, Cantù 9

*Ortona, Cantù, Mondovì e Brescia UNA gara in più.