Teramo, assistenza domiciliare ad anziani e disabili: riaperto il bando

TERAMO – L’assessore alle Politiche Sociali Ilaria De Sanctis, rende noto che è stato riaperto, dopo tre anni, il Bando relativo ai servizi per l’assistenza domiciliare anziani e l’assistenza domiciliare disabili, col quale si disciplina la compartecipazione dell’ente al pagamento del servizio in base a fasce intermedie, sancendo l’accesso gratuito per coloro che sono in possesso di reddito ISEE al di sotto del valore di € 8.000.

Contemporaneamente sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’erogazione di assegni in favore di persone in condizioni di disabilità gravissima, di dipendenza vitale, che necessitano a domicilio di assistenza continua.

La domanda, che deve essere compilata unicamente sui modelli predisposti e disponibili sul sito istituzionale o presso l’Ufficio Attività Sociali, dovrà essere inviata tramite pec o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Teramo, entro le ore 13:00 del 30 marzo 2022. L’Avviso con tutti i dettagli e i moduli da compilare è pubblicato sul sito www.comune.teramo.it nella sezione “Comunicazioni dai Settori”.

Per informazioni, ci si può rivolgere all’Ufficio Attività Sociali.

L’assessore Ilaria De Sanctis sottolinea: “Sono servizi importantissimi per le persone e le famiglie che vivono in condizioni di disagio; misure con le quali il Comune vuole essere accanto a chi vive una quotidianità non semplice e fornire in tal modo sollievo alle famiglie con gravi carichi assistenziali. Tra gli altri obiettivi intendiamo migliorare le condizioni di vita e contrastare processi di decadimento psico-fisico; contribuire ad elevare la qualità di vita delle persone e ad evitare l’isolamento. Inoltre, non dimentichiamo finalità di natura più generale quali ridurre il tasso di ospedalizzazione e qualificare l’assistenza sul territorio attraverso una maggiore integrazione socio-sanitaria”.