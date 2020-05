Teramo, Assemblea dei Sindaci dedicata alla memoria di Italo di Dalmazio

In programma domani 13 maggio al Parco della Scienza di Teramo. Di Bonaventura: “Con lui le parole Cultura e Programmazione turistica si sono riempite di un nuovo significato”

TERAMO – Sarà dedicata a Dalmazio Di Dalmazio (per tutti Italo) scomparso ieri dopo una lunga malattia, la seduta dell’Assemblea dei Sindaci in programma domani mattina, a partire dalle ore 10, al Parco della Scienza di Teramo. Nella sua lunga e operosa vita è stato Amministratore provinciale, più volte assessore al Turismo e alla Cultura, e Sindaco di Civitella del Tronto.

“Con lui le parole Cultura e Programmazione turistica si sono riempite di un nuovo significato, ha traghettato la nostra provincia l’Abruzzo in una dimensione nazionale e internazionale fino a quel momento inesplorata – dichiara il presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura – memorabili gli eventi pensati e realizzati da Italo Di Dalmazio, troppo lungo l’elenco ci sarà tempo e modo per raccontarli tutti ma soprattutto per trarne ispirazione in un momento nel quale abbiamo tutti bisogno di essere coraggiosi e visionari.

Il recupero della Fortezza di Civitella, con lui diventato teatro di grandi spettacoli; l’idea di fare di Palazzo Delfico la casa della biblioteca provinciale; le installazioni di arte contemporanea, il teatro tenda, i cuori disegnati sulle colline teramane, indimenticata esperienza di land art sulla nostra terra. Sono solo alcuni dei progetti che hanno scandito la sua vita di indimenticato amministratore pubblico. La cultura, sempre, come perno imprescindibile della promozione turistica Dedichiamo alla sua memoria l’appuntamento di domani, quando per la prima volta dall’inizio dell’emergenza COVID, i Sindaci teramani torneranno a riunirsi per un confronto sui progetti e le misure per sostenere la ripresa economica e sociale”.