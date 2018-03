Teramo, alternanza scuola lavoro: i progetti di ACS e Liceo Coreutico

Due progetti formativi per 44 studenti delle classi III e IV

TERAMO – Sono 13 gli studenti delle classi IV del Liceo Coreutico di Teramo selezionati per partecipare dal 16 marzo al 18 aprile al progetto di alternanza scuola-lavoro proposto da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e nato dalla volontà dell’Associazione Reti Teatrali Italiane di cui ACS fa parte, di monitorare per un triennio, il pubblico teatrale.

Questo primo step vedrà gli alunni somministrare al pubblico del Teatro Comunale di Teramo, quattro diverse tipologie di questionario che rilevano: la percezione degli spettatori rispetto all’organizzazione del calendario (orari, giorni della settimana, numero spettacoli); al servizio di accoglienza (organizzazione, accoglienza, visibilità, confort sedute, qualità delle informazioni, facilità di acquisto); alle attività di promozione, comunicazione e informazione e infine rileva le valutazioni sull’offerta territoriale (programmi dei teatri limitrofi, spostamento verso teatri limitrofi, possibilità di abbonamento a più teatri, qualità dell’offerta regionale, qualità dell’offerta di ACS in altri teatri).

I ragazzi, oltre a somministrare i questionari, saranno chiamati a raccogliere i dati per permetterne poi l’elaborazione. Alla fine di questo percorso, sarà stato molto importante per loro confrontarsi con una fase fondamentale del lavoro legato all’offerta culturale che è quella della rilevazione del gradimento. Per loro sarà indispensabile capire cosa succede all’interno di quella macchina che guida l’organizzazione teatrale, capire l’importanza della rilevazione degli humors del pubblico, per poter aggiustare di volta in volta il tiro e offrire prodotti, ma anche servizi di qualità sempre migliore.

I risultati di questo lavoro a lungo termine, che si ripeterà ogni anno alla fine delle stagioni, saranno poi elaborati, relazionati e discussi nel 2020 da A.R.T.I..

Il secondo progetto per l’alternanza scuola-lavoro partirà a breve per 32 ragazzi delle classi III del Liceo Coreutico in collaborazione con Wide Open Coworking: “Web strategies per lo spettacolo dal vivo”, formazione e monitoraggio sul tema della comunicazione e informazione dello spettacolo dal vivo. Wide Open è una community di professionisti attivi in diversi ambiti che lavora, collabora e progetta in coworking in un luogo sostenibile, unico ed assolutamente stimolante, dove conoscere, collaborare, imparare, progettare e creare, ma anche frequentare corsi, eventi e workshop.

Anche questo progetto, sarà utile ai ragazzi del Coreutico per conoscere l’importanza degli aspetti legati al marketing e alla comunicazione di un prodotto culturale.