“A spasso con San Pasquale”, camminata ludico motoria al Borsacchio

Domenica 19 maggio seconda Edizione nella Riserva Borsacchio a Roseto degli Abruzzi per raccogliere fondi per il reparto di Oncologia di Teramo

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Reparto di Oncologia di Teramo, insieme all’Associazione Morena una Farfalla per Sempre e alla Guide del Borsacchio, con la preziosa collaborazione del WWF e dell’IAAP, sono entusiasti di annunciare la seconda edizione dell’evento benefico “Una Passeggiata per la Vita”. L’evento si terrà nella suggestiva cornice della Riserva Borsacchio, con il patrocinio della Provincia di Teramo e del Comune di Roseto degli Abruzzi.

L’obiettivo primario di questa iniziativa è raccogliere fondi per allestire una sala dedicata ai malati oncologici presso il reparto di oncologia di Teramo, che giornalmente si impegna a sostenere i cittadini del territorio. Questa giornata rappresenta non solo un momento di sensibilizzazione, ma anche un’azione concreta per contribuire al miglioramento delle strutture sanitarie locali.

L’evento prevede due itinerari distinti che si riuniranno per accogliere partecipanti di diversi interessi. Il primo percorso,”Le Dune e la Riserva” è breve ed accessibile a tutti, partirà dalla zona dei Villaggi a nord, per una breve passeggiata lungo la spiaggia e tra le pinete, permettendo di scoprire la flora, la fauna e la storia del luogo. L’appuntamento è alle ore 9:50 in via Makarska 1 a Roseto degli Abruzzi.

Il secondo percorso, “Dal Borgo al Mare”: con San Pasquale, di 7 chilometri, è ideale per coloro che desiderano esplorare il tratto collinare e gli antichi sentieri che conducevano alla marina, con una tappa presso la famosa Fonte d’Accolle nel cammino di San Pasquale. La partenza è prevista alle ore 8:30 da Montepagano, con arrivo intorno alle 10:00 presso la Riserva Borsacchio, dove i due percorsi si ricongiungeranno per concludere insieme la visita.

Per prenotarsi al primo percorso “Le Dune e la Riserva”, contattare il numero 3295356766. Per il secondo percorso “Dal Borgo al Mare”, lungo 7 Km, è possibile prenotarsi e ottenere informazioni al numero 3476038669.

Al termine delle passeggiate, sarà allestito un buffet di autofinanziamento per ristorare i partecipanti e continuare a raccogliere fondi. Per prenotare il buffet, è possibile contattare il numero 3295356766.

Unitevi a noi in questa giornata piacevole e significativa, esplorando il territorio, la Riserva Borsacchio e le sue antiche fonti, mentre contribuisci al bene comune, offrendo speranza e supporto a coloro che affrontano sfide oncologiche nella nostra comunità. Siamo tutti chiamati a fare la differenza.

Contatti per Informazioni e Prenotazioni:

Percorso “Le Dune e la Riserva”: 3295356766

Percorso “Dal Borgo al Mare con San Pasquale”: 3476038669

Numero prenotazione Buffet : 3295356766