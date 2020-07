Tennis, Open “Bartolacci” a Roseto degli Abruzzi dal 1° al 16 agosto 2020

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Anche quest’anno non verrà meno il tradizionale appuntamento con il Torneo Open Maschile, che si svolgerà sui campi in terra rossa del Tennis Club Roseto. Denominato “Bartolacci”, il Torneo è diventato un appuntamento fisso dell’estate per tutti gli appassionati di tennis. Il Torneo Open Bartolacci avrà inizio il 1° agosto e si concluderà il 16 agosto.

La competizione è aperta a tutti gli atleti agonisti tesserati FIT, con classifica da 4.NC a 1. Sono aperte le iscrizioni da effettuarsi tramite mail a tcroseto@libero.it o sul sito federtennis.it. Le scadenze sono diversificate in base alla classifica: da 4.NC a 4.1 entro il 30 luglio; da 3.5 a 3.1 entro il 4 agosto; da 2.8 a 1 entro l’8 agosto.

Si potranno seguire news e orari sul PUC (federtennis.it), sul sito tennisroseto.it, sulla pagina fb Tennis Club Roseto e su instagram.