Premio “Eccellenze Di Casa Nostra” a Pescara: ecco quando

PESCARA – Dopo una attenta verifica delle attività artigianali, commerciali del mondo enogastronomico e dei professionisti dei vari settori, la nostra Associazione Culturale, attraverso la propria commissione ha individuato i vincitori a cui conferire l’ambita pergamena 2020.

La manifestazione per la consegna del premio, si svolgerà presso la sala consiliare del comune di Pescara, Mercoledì 29 Luglio 2020 dalle ore 9,30 alle ore 13,30.

Il premio “Eccellenze di Casa Nostra” viene assegnato annualmente, ad aziende e professionisti che danno un contributo fondamentale con la propria operosità e che appartengono all’Italia fertile e generosa, che produce per una più qualificata e competitiva dimensione (regionale, nazionale ed internazionale), e quindi, protagonista del mercato di riferimento. Questo riguarda non le imprese dal fatturato milionario ma le medie, e soprattutto piccole attività, che con abnegazione e costanza portano nelle nostre tavole, prodotti genuini dall’alta qualità e proprietà organolettiche, o nel caso di altre attività artigianali prodotti di eccellenza, che tengono “viva” l’economia del paese Italia.

Nel quadro generale di questa dimensione ci poniamo come obiettivo primario, intraprendere le difficoltà degli uomini e delle loro aziende, agevolarne l’opera, sottolineandone i valori e l’immagine. Il Premio viene conferito a quelle aziende che si distinguono sotto l’aspetto produttivo commerciale, per l’innovazione tecnologica, la creatività e di tutta la filiera produttiva che eccelle. Tutto questo, nasce dall’esigenza stessa che c’è nel continuo confrontarsi con le altre realtà imprenditoriali, e per dare un incentivo maggiore a difesa dell’economia propria e della Nazione.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Italia è, si fregia dell’alto patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara, del comune di Pescara e delle Associazioni: Sandro Pertini ed Editori Abruzzesi. Alla kermesse, saranno presenti il sindaco di Pescara Carlo Masci, il Presidente del Consiglio Marcello Antonelli ed altri personaggi della cultura, del giornalismo, del mondo Agro-alimentare e della politica, alcuni dei quali hanno determinato il conferimento del premio. L’evento sarà ripreso da alcune televisioni locali e dalla tv internauta Myrec.Tv, sarà pubblicizzato nella pagina ufficiale su Facebook “Premio Eccellenze di Casa Nostra” e sarà presentato dai giornalisti Elena Costa, direttore responsabile della rivista Italia è Magazine” e Presidente dell’Associazione Editori Abruzzesi e da Pino Costa, direttore editoriale ed Editore.

PREMIO

L’Associazione Culturale Italia è, comunica che le aziende premiate non hanno nessun obbligo economico. Il 29 Luglio prossimo, il premio verrà conferito a: Lampato vini, pizzeria Giampiero Di Biase, Quintino Martelli Az. Agricola, Morelia Persico lavori artistici, Emiliano Di Ciano D&G, Antonella Di Cristofaro lavori artistici, Istituto Maico, caseificio La Porta dei Parchi, gelateria Il Chicco D’oro, San Marco beach resort, pizzeria Castellum Vetus 2.0, Aca Agrolearia, Pasticceria Abruzzo, Cerniero Fattoria dei Calanchi, ventricine Sandro Racciatti, Az. Agricola Partenza, Panificio San Francesco, Vini Guardiani & Farchione, Davide D’Agostino chef di Piazzetta Positano, Az. Agr. Aglio rosso Sulmona Pierluigi Rosso, Taverna Anxa, Olio Verna, pasticceria Mizzica specialità siciliane, Pizzeria Da Fabio, Caseificio Talone Ezio, Garagardo 45 birrificio artigianale, Claudia Allella chef di Torre Blaga, Pinillo porchetta, Lo Spuntino by Gianni, Massimo D’Aloisio, Fontefico vini.

Premi speciali saranno conferiti a tre personaggi della cultura: il Prof. Enrico Cuccodoro, il Prof. Avv. Piero Lorusso e il dott. Artabano Febo. Per l’occasione saranno consegnate alcune opere del critico d’arte e artista internazionale Leo Strozzieri.