Tennis, a San Salvo successo per Alberto Mastrangelo

Al Circolo Tennis San Salvo si sono svolte domenice le finali del torneo riservato alla 3° e 4° categoria. Nel femminile trionfa Federica Cassano

SAN SALVO – Si sono disputate ieri presso i campi in terra rossa del Circolo Tennis San Salvo le finali del torneo riservato alla 3^ e 4^ categoria. Nel femminile 19 le partecipanti, nel maschile 31. Alla fine a spuntarla e aggiudicarsi la vittoria nel femminile è stata Serafino Carlotta, classifica 4.1, del TC Foggia che ha battuto in finale Federica Cassano (4.2) del TC Foggia.

Nel maschile a trionfare, dopo aver vinto il torneo di Termoli e aver conquistato i punti necessari per salire in seconda categoria, é stato Alberto Mastrangelo. Il giovane che si allena al Circolo Tennis Termoli con l’esperto maestro Paolo Dall’Acqua, é tesserato attualmente con il Circolo Tennis Vasto. Stagione di successi per lui. Solo ieri il tennista ha disputato tre finali in tre tornei diversi vincendole tutte. Un momento da incorniciare. Nella finale al Circolo Tennis San Salvo dopo un match combattutissimo ha avuto la meglio (7/5-7/6) contro Lorenzo Del Biondo, classifica 3.2 dell Accademia Tennis D’Amore.

Il torneo era iniziato da regolamento il 22 settembre. Alla fine premiati i 4 atleti (femminile e maschile) con delle coppe e buffet offerto dal Circolo Tennis San Salvo.