Teatro Dialettale “Premio Marrucino 2023”: cerimonia di premiazione

CHIETI – Venerdì 12 maggio alle ore 21:00 ci sarà la cerimonia di premiazione della sesta edizione della Rassegna di Teatro Dialettale “Premio Marrucino 2023”, organizzata dall’Istituzione Deputazione Teatrale Teatro Marrucino presieduta dal Presidente Ing. Giustino Angeloni e dal Direttore Amministrativo Dott. Cesare Di Martino e dal Comitato Regionale Fita Abruzzo (Federazione Italiana Teatro Amatori) presieduto dal Presidente Antonio Potere, con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti.

La Rassegna è stata composta da otto spettacoli in concorso e uno fuori concorso, organizzata e realizzata per dare spazio alle compagnie teatrali amatoriali abruzzesi che, con passione ed impegno, contribuiscono a salvaguardare e valorizzare un importante patrimonio linguistico collettivo. Le otto compagnie in concorso verranno giudicate da due giurie: popolare e tecnica. La giuria tecnica, presieduta dal prof. Massimo Pasqualone e composta dalla professoressa Natascia Flacco, dalla professoressa Alessandra Melideo, dal dottor Alberto Cremonese e dal dottor Ugo Iezzi. La giuria tecnica avrà l’arduo compito di aggiudicare i seguenti premi: alla migliore compagnia verrà assegnato il Premio Marrucino 2023 ovvero al migliore spettacolo più gradito sul piano drammaturgico, registico ed interpretativo, poi la migliore regia, il migliore allestimento scenografico, la migliore ricerca linguistica, la migliore attrice e il migliore attore protagonista, la migliore attrice e il migliore attore non protagonista, la migliore attrice e il migliore attore caratterista. Sulla base del giudizio espresso esclusivamente dagli abbonati sarà conferito il Premio della Giuria Popolare alla compagnia più gradita, compilando un’apposita scheda con una valutazione da 5 a 10.

L’evento verrà condotto dalla presentatrice Loredana Verticelli, attrice della storica compagnia teatrale “I Marrucini” di Chieti.

Dopo la cerimonia di premiazione, si esibirà la Compagnia teatrale “Da grande voglio crescere” di Chieti.

L’Associazione nel 2000 ha costituito un laboratorio teatrale che nel corso degli anni ha realizzato numerosi spettacoli spaziando tra vari generi, dalla commedia, alla ricostruzione storica, aLLa narrazione, al musical e alla tragedia, vincendo premi e riconoscimenti.

La compagnia porta in scena una commedia in due atti intitolata “Il povero Piero” liberamente tratta dal romanzo del 1959 di Achille Campanile e diretta da Carmela Caiani.

La storia è ambientata nel trafficato salotto di casa Davenza dove parenti ed amici arrivano per unirsi al dolore della signora Teresa, da poche ore vedova dell’amato marito Piero. Nonostante la volontà testamentaria del defunto di dare notizia della sua morte solo ad esequie avvenute, la casa si fa sempre più affollata da un carosello di personaggi, ridicoli e spassosi, patetici e nevrotici, colti in un momento di alta e seria cerimonialità: le esequie per la perdita di un loro caro amico, il povero Piero. Ma la serietà del rito funebre non è che una debole apparenza perchè, partendo dalle svariate frasi di circostanza, ben presto si scatenano equivoci, gag, situazioni paradossali e, naturalmente, sorprese e imprevisti, pronti a smontare pezzo per pezzo quella maschera di perbenismo che la vita sociale ci spinge a creare fino a culminare in un inaspettato colpo di scena.

“Gli attori della compagnia”, dichiara la regista Carmela Caiani, “hanno dato volto, corpo e respiro a personaggi solo in apparenza semplici, scoprendo, nel corso delle prove, ostacoli non previsti, ma divenuti presto sfide interessanti da superare. La nostra messa in scena vuole essere soprattutto un mezzo per “giocare” con queste situazioni e con queste maschere tanto grottesche da sembrare reali, così come le riflessioni, a volte banali a volte taglienti, sul senso della morte e della vita”.

Saliranno sul palcoscenico i seguenti attori: Annalisa Di Credico, Antonella De Luca, Antonietta Ciarciaglini, Aquilino Longo, Brunella Di Miero, Cinzia Di Vincenzo, Dario Fabrizio, Gemma Chiavaroli, Gianfranco Cesarone, Gianluca Di Vincenzo, Loredana Di Muzio, Mauro Terregna, Patrizia Di Monte, Raffaella De Thomasis, Sandro Di Muzio, Tiziana Di Federico e Vilson Cepele.

Ingresso unico 12 Euro. Per Info e prenotazioni è possibile acquistare presso il botteghino del Teatro Marrucino aperto dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 – Tel. 0871 330470, oppure è possibile acquistare online sul sito www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati Ciaotickets.