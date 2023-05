Federdays 2023 di BMW Motorrad FederClub Italia a Pescara

PESCARA – Torna al Marina di Pescara uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti delle due ruote: i “Federdays 2023” di BMW Motorrad FederClub Italia, il principale evento nazionale della federazione e dei suoi club federati. Molti dei 6.000 associati degli attuali 66 BMW Motorrad Club federati sparsi per l’Italia si incontreranno per condividere la grande passione per le moto BMW ma soprattutto per realizzare con la loro presenza un evento degno del centenario di BMW Motorrad.

L’evento si terrà al Porto Turistico Marina di Pescara il 12, 13 e 14 maggio, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote, un lungo weekend di sport, divertimento, adrenalina. Un motivo in più per appassionarsi e conoscere meglio la storia di un brand iconico.

Pescara accoglierà il popolo della celebre “Elica” con un programma raffinato e ricco: con spettacoli pieni di azione, musica live, ma anche presentazioni e numerose novità che stupiranno i tanti visitatori attesi.

Un vero e proprio festival a ingresso libero che attirerà non solo gli associati di BMW Motorrad, cui saranno riservate alcune aree esclusive, ma tutti i citttadini pescaresi.

Un appuntamento che la città è orgogliosa di ospitare e che saluterà il passaggio della parata di moto, con in testa modelli d’epoca e storici, che sfileranno tra le vie cittadine sabato 13 maggio dalle 14:30.

È partito dunque il conto alla rovescia per venerdì 12 maggio, quando nel pomeriggio è previsto l’arrivo degli ospiti e l’apertura del motovillage.

La serata sarà subito ricca di intrattenimento, con l’esibizione live dell’artista Gloria Conti, che di recente è apparsa in numerosi programmi di successo della Rai come “Viva Rai 2” di Fiorello e “Italia sì!” di Marco Liorni. Proporrà un repertorio di grandi successi della canzone italiana.

I partecipanti, inoltre, potranno gustare le specialità dell’area Street Food. Si prosegue il giorno successivo dalle ore 10, motociclisti e famiglie potranno visitare stand di importanti marchi specializzati, tra cui Continental, Clover, Dunlop e molti altri, e partecipare a numerose attività previste fino al giorno seguente.

Tra queste, test ride per provare diversi modelli di moto BMW e accessori all’avanguardia; una “slow race”, una gara speciale in cui verrà premiato chi riuscirà ad andare più lentamente senza fermarsi; un’area Mini moto per i più piccoli e un adrenalinico moto show con i più famosi stuntmen italiani Christian Sperandii e Emanuele Angius.

L’ampia area del PalaBecci ospiterà, inoltre, un’esposizione di moto d’epoca e storiche in occasione del centenario BMW: si potranno ammirare e votare alcune moto tra le più significative e sarà possibile visionare filmati e foto dei gioielli di collezionisti e cultori. Seguiranno premiazioni e riconoscimenti per chi ha saputo tener vivo il grande attaccamento a un marchio che ha contribuito alla storia del motociclismo. La festa continuerà anche di sera con buon cibo e musica dal vivo del celebre gruppo rock’n roll anni 50 “The Fuzzy Dice”, reduci da diverse apparizioni televisive in reti nazionali e rinomati per l’utilizzo di strumenti vintage e abbigliamento originale.

A seguire, si continuerà a ballare fino a notte fonda con un coinvolgente dj set. Domenica 13 maggio, ultima mattinata di divertimento per tutti con test ride, la benedizione delle moto e i saluti finali.

* Stamattina in Comune a Pescara si è tenuta la conferenza stampa. Vi hanno preso parte: il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara Gennaro Strever, l’assessore ai Grandi eventi Alfredo Cremonese; l’avvocato Giulio Loporchio, presidente Bmw Motorrad FederClub Italia, Giancarlo Alfani, ceo della Oiko.

Particolarmente felice il sindaco Masci: “Sapere che un evento così partecipato ha scelto Pescara per il secondo anno consecutivo, per l’accoglienza e la bellezza della città, mi rende molto orgoglioso”. Gli hanno fatto da contraltare Gennaro Strever e Alfredo Cremonese. Il presidente Bmw FederClub Italia ha aggiunto: “Ci siamo trovati benissimo lo scorso anno e abbiamo deciso di confermare la sede di Pescara, a maggior ragione quest’anno che sarà l’occasione per festeggiare il nostro centenario. Arriveranno in seicento circa da ogni parte d’Italia”. Infine, l’organizzazione capitanata da Alfani, ha illustrato il programma della “tregiorni”.