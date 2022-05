Tavolo Regionale Permanente sull’idrogeno, le parole di Campitelli

“Delineato una strategia regionale per incentivare il trasporto pubblico ad idrogeno, sia su gomma che rotaie”

REGIONE – “Questa mattina ho riunito il Tavolo Regionale permanente sull’idrogeno per approfondire un tema fondamentale per le scelte energetiche del futuro” è il primo commento di Nicola Campitelli, Assessore regionale all’energia, che prosegue: “Questo governo regionale, con il supporto dell’importante contributo dei dirigenti dei vari dipartimenti regionali, delle università abruzzesi e dei rappresentanti dell’ARAP e della TUA, sta investendo molto sull’idrogeno accelerando la decarbonizzazione e incentivando la transizione energetica, in linea con le direttive europee, così da rendere l’Abruzzo leader assoluto nella realizzazione e nella fruibilità di impianti specifici” e continua: “Abbiamo delineato una strategia regionale per incentivare il trasporto pubblico ad idrogeno, sia su gomma che rotaie, e le relative stazioni di rifornimento colmando quindi un gap infrastrutturale di cui l’Abruzzo soffre.

Inoltre, con le vicine Regioni dell’Umbria e del Lazio, stiamo studiando la sottoscrizione di un protocollo in tema di sviluppo sostenibile verso la realizzazione di un Hydrogen Valley integrata del Centro Italia” e sottolinea: “l’idrogeno potrà offrire un importante strumento alle numerose aziende del territorio con una diminuzione dei costi sull’energia e del trasporto, e all’ambiente inquinando meno” conclude: “l’Abruzzo su questo tema è all’avanguardia, ed importante continuare a fare scelte che incentivano la competitività nel campo della produzione ed utilizzo dell’idrogeno”.