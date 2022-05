Sirente Bike Marathon di Aielli, ultimi giorni per iscriversi a prezzo scontato

Fino al 10 maggio per le squadre con almeno 4 partecipanti sconto del 10% che salirà al 20% se il numero dei corridori è almeno di 7 unità

AIELLI -L’Avezzano Mtb e il Gruppo Alpini Aielli stanno mettendo a punto la preparazione verso il grande giorno del 22 maggio, oltre a perfezionare il programma da offrire ai tanti appassionati della mountain bike che converranno ad Aielli per la Sirente Bike Marathon.

Due i percorsi previsti per questa edizione valevole per i circuiti Mtb Abruzzo Cup e Race Cup Centro Italia Mtb: la marathon di 67,5 chilometri e la point to point di 34,5 chilometri.

Il tanto entusiasmo che caratterizza la manifestazione, valevole per l’assegnazione del campionato regionale marathon sotto l’egida della Federciclismo Abruzzo, ha consentito ancora di più di definire i dettagli e allo stesso tempo rendere noto un ventaglio di offerte ai team e ai rispettivi atleti.

Fino al 10 maggio per le squadre con almeno quattro partecipanti sarà applicato uno sconto del 10% che salirà al 20% se il numero dei corridori è almeno di 7 unità.

Per chi volesse vivere al meglio l’offerta turistica di Aielli, è incluso nel costo di iscrizione il Tour dei Murales e sarà possibile visitare l’osservatorio astronomico alla Torre delle Stelle.

Per tutte le info e modalità di iscrizione potete visitare il sito https://www.sirentebikemarathon.it/