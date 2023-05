Tagliacozzo, Settimana del Turismo con l’Istituto Argoli

TAGLIACOZZO – A Tagliacozzo il 5, 6 e 7 giugno prenderà il via La Settimana del Turismo 2023, un’iniziativa dell’Istituto Turistico “A. Argoli” per compiere un viaggio nella bellezza, alla scoperta di arte e cultura. Appuntamento con il “turismo culturale” il 5 giugno quando gli studenti e le studentesse dell’Istituto Turistico si trasformeranno in “ciceroni per un giorno”, guidando 60 alunni della scuola media di Magliano de’ Marsi alla scoperta della storia di Tagliacozzo e dei suoi tesori architettonici. L’itinerario farà tappa anche al murale contro il bullismo, intitolato “La strada della gentilezza”, realizzato dallo Street Art Andrea Parente – in arte Alleg – con la classe 3B dell’Istituto, all’ingresso del sottopassaggio pedonale cittadino.

Nei giardini pubblici, inoltre, sarà allestito un Erasmus corner dove si potranno conoscere e approfondire i progetti Erasmus realizzati dall’Istituto negli ultimi due anni.

Il 6 giugno sarà la volta del “turismo esperienziale”, con l’incontro “La via del grano” con Fabrizio Valente del Consorzio Produttori Solina d’Abruzzo, che si occupa ormai da vent’anni di mantenere viva la solina, varietà antica di grano oggi riscoperta e molto apprezzata, e coltivata nei campi dei Piani Palentini, tra Scurcola Marsicana, Villa San Sebastiano, Rosciolo e Tagliacozzo.

Il 7 giugno per il “turismo internazionale” verranno approfondite le tematiche dei soggiorni nell’ambito dei progetti Erasmus. Mediante la metodologia del circle time sarà realizzato un incontro tra gli studenti della scuola media di Tagliacozzo e gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo: si tratterà di un momento di narrazione e disseminazione tra pari per raccontare la bellezza dell’Europa e le esperienze Erasmus promosse dalla scuola, che fanno vivere agli studenti preziose occasioni formative ed emozioni indimenticabili.

Si tratta quindi di un lavoro corale e coinvolgente, per il quale la Dirigente scolastica Clementina Cervale tiene a ringraziare “il Sindaco di Tagliacozzo, l’Assessore al Turismo e alla Cultura Chiara Nanni, l’Info Point di Tagliacozzo, tutto il corpo docente e gli studenti dell’Istituto, sempre pronti ad accogliere e realizzare con entusiasmo iniziative culturali e formative garantendone alti livelli di qualità”. La Dirigente inoltre sottolinea la versatilità dell’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “straordinaria fucina di attività formative e di studio coinvolgenti, che preparano alle professioni del futuro in un clima accogliente e di benessere per l’intera comunità scolastica”.