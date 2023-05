PESCARA – Luciano Di Lorito è il nuovo direttore provinciale della CNA di Pescara. La designazione è avvenuta ieri sera, nel corso di una riunione della direzione provinciale della confederazione artigiana, presenti il presidente provinciale Cristian Odoardi, il vice presidente nazionale Savino Saraceni e il direttore regionale Graziano Di Costanzo. Cinquantun anni, una vasta esperienza istituzionale alle spalle, Di Lorito – in CNA dal 1995, dove si è occupato di diversi temi, tra cui ambiente, sicurezza e associazioni di mestiere – prende il posto di Carmine Salce.

«Da oggi inizia – dice – per me un nuovo percorso professionale, che intendo affrontare con impegno, dedizione e determinazione, per ringraziare della fiducia che hanno voluto riporre sulla mia persona. Se dovessi sintetizzare in un facile slogan l’obiettivo che mi sono dato per i futuri anni del mio mandato, è quello di voler costruire una CNA utile, credibile, specializzata. Per farlo, metterò insieme attorno a me una squadra che ha voglia di fare e di crescere: lo dobbiamo alle centinaia di aziende che associamo, ed alle quali vogliamo offrire servizi sempre più qualificati e innovativi, contando su una struttura che è forte di una cinquantina di dipendenti e collaboratori qualificati su tutto il territorio provinciale».

Accanto ai servizi, obiettivo del neo direttore è anche rafforzare la capacità di rappresentare il mondo delle micro e piccole imprese dell’artigianato e del commercio: «In questo senso – aggiunge – punterò a rafforzare e accrescere il patrimonio di credibilità conquistato in questi anni. Siamo già interlocutori ascoltati del mondo istituzionale nel nostro territorio, ma soprattutto in questa fase di costruzione del nuovo grande soggetto istituzionale legato alla nascita del nuovo Comune che unirà Pescara, Montesilvano e Spoltore, saremo fortemente attivi nel proporre idee e progetti insieme agli altri organismi associativi».