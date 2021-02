Tagliacozzo, pista di mountain bike: bando per l’affidamento in concessione

Pubblicato sul sito del Comune il bando per l’affidamento in concessione di un terreno a Sant’Onofrio per la realizzazione della pista

TAGLIACOZZO – Il Comune di Tagliacozzo ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in concessione, mediante procedura aperta, di una porzione di terreno per la realizzazione e gestione di una pista di mountain bike in località Sant’Onofrio.

L’impianto dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività ciclistica e per l’esecuzione di corsi per l’avviamento alla pratica della mountain bike e per altre attività sportive e ludicomotorio-ricreative compatibili. Inoltre il soggetto affidatario si obbligherà a realizzare e gestire i beni ricevuti in uso assumendosi i seguenti oneri economici e gestionali: oneri di realizzazione della pista, apertura e chiusura, pulizia, custodia e sorveglianza; manutenzione ordinaria; presa in carico delle spese connesse all’utilizzo della pista.

Il canone base annuo per la gestione in concessione della suddetta area è di € 450,00. L’aggiudicazione avverrà con procedura aperta, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando é consultabile sul sito del Comune.