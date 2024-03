“La Lanterna magica” omaggia le vittime innocenti delle mafie e la poesia

Il 21 marzo, in occasione delle due diverse ricorrenze, l’Istituto Cinematografico “La Lanterna Magica” coinvolgerà gli studenti

L’AQUILA – La giornata del 21 marzo è ricordata per due ricorrenze diverse, ma egualmente importanti: la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e la Giornata della Poesia. L‘Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS intende rendere omaggio ad ognuna di esse con una proposta culturale per gli studenti, diversificata in base alla fascia d’età.

Le Scuole Secondarie di Secondo Grado avranno modo di costruire insieme una memoria comune partendo dalle persone e dalle storie delle vittime delle stragi di mafia attraverso la visione del film Salvatore Giuliano di Francesco Rosi (Italia, 1962); un’inchiesta sui fatti che hanno condotto alla morte del bandito siciliano Salvatore Giuliano, rinvenuto a Castelvetrano la mattina del 5 luglio 1950.

Adottata dall’UNESCO nel 1999, la Giornata della Poesia è, invece, un invito a riflettere sul potere del linguaggio con l’intento di promuovere la poesia come forma d’arte e strumento di dialogo tra le culture.

Le Scuole Primarie potranno vedere il film d’animazione La famosa invasione degli Orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti (Francia/Italia, 2019), tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati.

Alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado è dedicato il film Il Postino di Michael Radford (Italia/Francia/Belgio, 1994), ispirato al romanzo Il postino di Neruda dello scrittore cileno Antonio Skármeta, racconta l’esilio del poeta cileno Pablo Neruda.

La visione dei film è seguita dall’intervento di Martina Orlando, docente di Cinema e restauratrice cinematografica; un approfondimento basato sul contenuto del film, sul genere e sull’importanza della riflessione per le generazioni future attraverso il linguaggio cinematografico.

L’iniziativa è stata promossa presso le sedi scolastiche provinciali grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Abruzzo.

I link per seguire l’evento:

Salvatore Giuliano di Francesco Rosi (Italia, 1962)

https://www.raiplay.it/video/2017/04/Salvatore-Giuliano-cea5e188-1d28-409f-b8cd-853e15a42938.html

Approfondimento cinematografico https://youtu.be/GwsGlSJWFAo

La famosa invasione degli Orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti (Francia/Italia, 2019)

https://www.raiplay.it/video/2020/12/la-famosa-invasione-degli-orsi-in-sicilia-5bc12190-e208-47e2-bbd8-32abc5653a22.html

Approfondimento cinematografico https://youtu.be/v9OH-ulGBtc

Il Postino di Michael Radford (Italia/Francia/Belgio, 1994)

https://www.facebook.com/share/v/BMKVc8G6WXLKUjnc/

Approfondimento cinematografico https://youtu.be/lMx7EoyC_IA