Tagliacozzo, esami radiologici: nuova apparecchiatura

Permetterà di eseguire ogni tipo di radiografia, di avere una maggior risoluzione e quindi diagnosi più precise, di effettuare più esami

TAGLIACOZZO – Si chiama telecomandato radiologico é é la nuova apparecchiatura in dotazione da pochi giorni all’ospedale di Tagliacozzo. Di ultima generazione, costata oltre 200mila euro, il nuovo apparecchio radiologico consente di fare ogni tipo di radiografia (a sistema scheletrico, addome e torace, anche con mezzo di contrasto) assicurando, rispetto al precedente macchinario, obsoleto e ormai dismesso, una notevole risoluzione, e, conseguentemente, diagnosi più accurate In virtù della nuova tecnologia gli esami vengono acquisiti e refertati in tempo reale dal sistema e immessi nella rete radiologica di tutta la Asl.

In prospettiva, una volta lasciati alle spalle i problemi legati al Covid, si pensa di poter superare l’attuale soglia degli oltre 4000 esami l’anno, contribuendo al contempo a ridurre i tempi di attesa.