Strada provinciale 624 Maielletta Pomilio, la nota di Pupillo

“Esiste il finanziamento destinato all’Arap? Non è polemica ma semplicemente normale e obbligata attività programmatoria”

CHIETI – Riceviamo e pubblichiamo un nota pervenuta, a firma del presidente della Provincia, Mario Pupillo.

“La risposta dell’ex assessore Mauro Febbo non ha assolutamente chiarito le legittime domande della Provincia in merito al finanziamento sulla strada provinciale 624 Maielletta Pomilio dal km 15+800 al km 18+900. Evidentemente le semplici domande sono scambiate per polemiche.

Alla data odierna la Provincia non ha ricevuto nessuna comunicazione ufficiale del finanziamento destinato all’Arap per intervenire sulla provinciale con un impegno di 400mila euro. La domanda che ripropongo è: esiste il finanziamento alla data odierna? La risposta non è arrivata ma è necessaria in quanto tutte le amministrazioni, in sede di preparazione del Bilancio di previsione e del Dup, con il piano triennale delle opere pubbliche, devono inserire interventi da eseguire nell’anno in corso e nel triennio. Se la comunicazione da parte della Regione e dell’Arap non viene inviata ufficialmente per le vie istituzionali la Provincia dovrà disporre fondi propri, come ha già fatto impegnando 224.000 euro, per completare i lavori di messa in sicurezza del tratto Maielletta-Pomilio.

Non è polemica ma semplicemente normale e obbligata attività programmatoria. Pertanto abbiamo atteso ulteriori quindici giorni per ricevere la comunicazione ufficiale, senza esito. A tal proposito, non avendo ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dalla Regione e dall’Arap, comunico che la Provincia ha predisposto, sul piano triennale dei lavori pubblici, la somma di 221mila euro per il 2021 per completare i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada Maielletta-Pomilio. Sommati ai 224mila già impegnati nel complesso la Provincia ha investito oltre 400mila euro e pertanto l’Ente ha assolto al suo compito, nonostante le difficoltà economiche, senza i fondi promessi dalla Regione nel gennaio 2020 dall’ex assessore Febbo”.