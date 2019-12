Sviluppo rurale in Abuzzo, evitato il disimpegno

Coldiretti Abruzzo: “Si tratta di una buona notizia che chiude un anno difficile e che di certo fa ben sperare in nuove opportunità”

REGIONE – Coldiretti Abruzzo esprime soddisfazione per la notizia che è stato evitato il disimpegno relativo ai 30 milioni a rischio del fondi Psr 2014-2020 e che rimarranno a disposizione delle imprese abruzzesi.

“Si tratta di una buona notizia che chiude un anno difficile e che di certo fa ben sperare in nuove opportunità – dice Coldiretti Abruzzo – auspichiamo a questo punto nella pubblicazione di bandi che siano in linea con le esigenze delle aziende agricole e sappiano cogliere l’andamento dell’agricoltura regionale. Altro discorso per il prossimo futuro che dovrà essere caratterizzato da una rivisitazione dell’impostazione del Psr che premi un generale snellimento della burocrazia e delle procedure che pesi meno su un apparato regionale evidentemente sofferente e sulle tasche degli agricoltori che ne fanno le spese”.