SuperEnalotto, centrato un “5” a Teramo da 35mila euro

TERAMO – L’Abruzzo torna protagonista grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 21 settembre, come riporta Agipronews, un giocatore ha centrato un “5” del valore di 35.463,05 euro. La giocata è stata convalidata presso il bar dei Pini in piazza Garibaldi 12 a Teramo. Intanto il Jackpot continua a salire tanto da toccare gli 85 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Friuli Venezia Giulia il “6” manca dal 2013, quando a Palazzolo Dello Stella, in provincia di Udine, vinsero oltre 53 milioni di euro.

