I suoni della transumanza 2.0 a Cagnano Amiterno: ecco quando

CAGNANO AMITERNO – Abruzzo dal Vivo parte da Cagnano Amiterno con “I suoni della transumanza 2.0” da lunedì 10 a giovedì 13 per quattro giorni di musica, canti, balli e workshop sulla via del Tratturo Magno, lo storico percorso che parte dalle montagne dell’Abruzzo e arriva fino al mare della Puglia. Un nuovo modo di intendere e conoscere le tradizioni e i suoni che si modificano lungo il percorso della transumanza, dal Saltarello alla Spallata per poi diventare Tammuriata e Pizzica.

Un viaggio nuovo, una nuova visione metropolitana della musica folk per Abruzzo dal Vivo a cura dell’Orchestra Popolare del Saltarello grazie ai finanziamenti MiBACT e Regione Abruzzo, con il patrocinio del Conservatorio Casella dell’Aquila.

“Questi giorni porteranno l’attenzione sul nostro comune, interessato dagli eventi sismici 2016-2017 e oggi dal difficile momento di Emergenza Covid-19, attraverso l’arte e la musica, si lavora per la ripartenza dei nostri paesi”. Spiega il Sindaco di Cagnano Amiterno Iside Di Martino “Eventi che favoriscono il turismo e consentono di accendere i riflettori sulla bellezza delle aree interne dell’Abruzzo montano, aree di particolare pregio, comune dell’alta valle dell’Aterno. Ringrazio la Regione Abruzzo, il Mibac, il Comune di Crognaleto capofila e tutti coloro che da giorni lavorano agli eventi”.

PROGRAMMA

10/08/2020 (S.Cosimo sede Pro Loco di Cagnano Amiterno)

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Corsi di Fisarmonica e organetto, Strumenti a percussione, Canto, Danze popolari (Saltarello e Spallata di Schiavi D’Abruzzo)

11/08/2020 (S.Cosimo sede Pro Loco di Cagnano Amiterno)

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Corsi di Fisarmonica e organetto, Strumenti a percussione, Canto, Danze popolari (Saltarello e Spallata di Schiavi D’Abruzzo)

12/08/2020 (fraz. S.Giovanni di Cagnano Amiterno)

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Fisarmonica e organetto, Strumenti a percussione, Canto, Danze popolari (Pizzica, Saltarello e Spallata di Schiavi D’Abruzzo)

13/08/2020 (fraz. Termine di Cagnano Amiterno)

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Fisarmonica e organetto, Strumenti a percussione, Canto, Zampogna e Ciaramella

Danze popolari (Pizzica, Saltarello e Spallata di Schiavi D’Abruzzo)

Quote di Partecipazione:

Corsi di Danza: 15 euro (singolo corso al giorno)

Corsi di Musica: 20 euro (singolo corso al giorno)

Corsi di Danza e Musica completo: 50 euro al giorno (tutti i corsi)

Corsi gratuiti per gli abitanti di Cagnano Amiterno

INFO:

3884236456 Anissa

orchestrapopolaredelsaltarello@gmail.com