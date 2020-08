Pink Floyd – The Wall: concerti a Castel del Monte e Corfino

Doppio appuntamento musicale il 13 agosto a Piana di San Marco e il 14 nell’area archeologica di Piano di San Giacomo

CASTEL DEL MONTE – L’Associazione “Officina Musicale” dell’Aquila sta organizzando due concerti in cui brani dei Pink Floyd e dei Genesis verranno eseguiti da un’orchestra sinfonica di 14 elementi, utilizzando gli arrangiamenti e gli strumenti acustici che sono di solito associati alla “musica classica”.

Il “sound” elettronico, tipico delle rock band e dei Pink Floyd in particolare, viene perciò stravolto dalle sonorità acustiche di questi arrangiamenti, poiché normalmente viene associato al rock un tipo completamente diverso di strumentazione e di percezione; il risultato è che l’orecchio dell’ascoltatore, sorpreso da questo improvviso cambio di suono e di timbrica, percepisce in maniera più profonda e coinvolgente il flusso della melodia e delle note, come se scoprisse per la prima volta delle musiche perfettamente conosciute, da sempre ascoltate nella loro originale veste elettronica.

Gli eventi si terranno in Castel del Monte (AQ), Piana di San Marco, giovedì 13 agosto 2020 alle ore 18:15 ed a Corfinio (AQ), Piano di San Giacomo, Area archeologica, venerdì 14 agosto alle ore 21:00.

L’album “The Wall” dei Pink Floyd chiude un ciclo di arrangiamenti di Lp e brani di famose band del Rock Inglese degli Anni Settanta, arrangiamenti commissionati dall’Officina Musicale al compositore inglese Mark Hamlyn.

Il ciclo, dal titolo “L’abito classico del Rock 1970 -1979”, si chiude con The Wall. Gli altri Lp da noi eseguiti sono stati: Atom Heart Mother (1970) , The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) , tutti dei Pink Floyd, e Selling England by the Pound dei Genesis (1973). Altri brani del 1973 inseriti in questo ciclo : Tubular Bells (Intro) di M.Oldfield; Rain Song dei Led Zeppelin, da Houses of the Holy; The Rock degli Who, da Quadrophenia.

La nostra curiosità, rispetto alla richiesta delle trascrizioni dei brani del Progressive Rock degli Anni Settanta, era dettata dal voler ascoltare questa musica con un “ suono classico” e di ricreare il linguaggio musicale dei gruppi rock mantenendo le componenti musicali fondamentali, con strumenti prevalentemente usati nel repertorio della musica classica.

L’arrangiamento di “The Wall” prevede il seguente organico: 2 violini, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, 2 clarinetti, clarinetto basso, sax soprano e sax tenore, corno, 2 trombe, trombone, trombone basso, tastiere e percussioni

BIGLIETTI

Prevendita biglietti

Maria Luisa 368 348 3552 – malvall@libero.it

Piero 339 479 5275 – piersimon@iol.it

I biglietti vengono direttamente prenotati eseguendo un bonifico per l’importo necessario sull’IBAN

IT63E0538703601000000070337 – Officina Musicale

Ritiro dei biglietti da due ore prima dell’inizio del concerto

Intero (posto unico) € 20.00

Ridotto ( 10 a 18 anni) € 10.00

Gratuito per i bambini sotto ai 10 anni

ATTENZIONE: per le recenti normative anti-Covid, l’ingresso al concerto è subordinato al controllo della temperatura con termoscanner, alla sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità ed all’uso delle mascherine.

Indicazioni per arrivare alla Piana di San Marco (Castel del Monte, AQ)

La struttura è ubicata nella piana, lungo la strada che unisce Castel del Monte a Calascio. La deviazione per la struttura è segnalata lungo la strada. Coordinate Google per navigatore 42.340996 13.719761

Indicazioni per arrivare al Piano San Giacomo – Zona Archeologica (Corfinio, AQ)

A Corfinio il luogo del concerto è segnalato lungo le strade di accesso al paese. Coordinate Google per navigatore: 42.122810, 13.838718