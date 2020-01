Pescasseroli, a giugno il primo Summer Fun Camp

All’Hotel Club Primula di Pescasseroli previsti soggiorni per giovani sportivi. Sponsor ufficiali “Summer Fun Camp” LEGEA e Teramo Calcio

PESCASSEROLI (AQ) – Si terrà dal 1° al 21 Giugno 2020 (suddiviso in tre settimane), il primo “Summer Fun Camp” , campo estivo sportivo per ragazzi dagli 8 ai 17 anni organizzato da Kallitea Group e Turismo e Servizi Srl all’interno della suggestiva e storica struttura alberghiera Hotel Club Primula di Pescasseroli (AQ), nel cuore del Parco Nazionale D’Abruzzo. Sponsor ufficiali del “Summer Fun Camp”sono LEGEA, storica azienda di abbigliamento sportivo e la Società Sportiva Teramo Calcio. Il “Summer Fun Camp” non è rivolto solo a giovani aderenti ad associazioni sportive e ricreative, ma anche a coloro che vogliono immergersi in uno scenario paesaggistico unico ed abbinare l’attività sportiva con una vera e propria vacanza. Infatti oltre al basket, al calcio, al nuoto, al tiro con l’arco e all’ equitazione, durante la settimana di soggiorno all’Hotel Club Primula, saranno previste anche attività ricreative quali animazione, musical, passeggiate naturalistiche e tanto altro ancora, organizzate dallo Staff di animazione di Kallitea Group.

Kallitea Group – Animazione, Formazione, Eventi. Società alla costante ricerca di persone, che fanno della loro passione un vero e proprio lavoro nel campo artistico e dell’intrattenimento. grandi colossi del turismo. Creatività ed affidabilità, sono alcuni dei principi che animano la filosofia di Kallitea, impegnata ad essere sempre un punto di riferimento per i suoi clienti e fedele e rispettosa verso i suoi collaboratori.

Turismo e Servizi srl “Percorsi Flegrei” è un’Agenzia di Viaggi a Pozzuoli ed un Tour Operator Italiano specializzato in incoming, punto di riferimento per numerosi Tour Operator nazionali ed internazionali. Nasce con l’intento di promuovere la riscoperta delle bellezze naturali , delle ricchezze storico-artistiche, degli itinerari religiosi e delle testimonianze archeologiche che sono vero patrimonio del popolo campano. Una riscoperta che deve passare anche attraverso particolari itinerari eno-gastronomici attraverso grandi eventi dell’arte contemporanea, della musica e dello spettacolo, in un territorio che rappresenta a pieno titolo il centro dell’Europa e del Mediterraneo: la Regione Campania.

Summer Fun Camp

01-07 Giugno

07-14 Giugno

14-21 Giugno

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

percorsiflegrei@turismoeservizi.it

www.summerfuncamp.it

Tel.: 081.190.09.000