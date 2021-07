Summer Camp di Bolognano: iscrizioni aperte fino al 30 luglio

Il Sindaco Di Bartolomeo: “Programma ricco di attività didattico-ricreative e sport, valido strumento a sostegno delle famiglie. Iscrizioni ancora aperte”

BOLOGNANO – “C’è ancora tempo fino al 30 luglio per effettuare le iscrizioni al centro estivo di Bolognano, per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni, che ha dato il via alle attività, nell’impianto sportivo del paese, il 18 luglio scorso e che resterà aperto anche nel mese di agosto”. Lo annuncia il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che illustra la ricca proposta di attività ludico-didattico-ricreativa che venie svolta sia all’interno che all’esterno del campus. “Forti del successo della passata stagione estiva, ho riproposto anche quest’anno il Summer Camp, attraverso un avviso pubblico per la presentazione dei progetti di gestione, accogliendo quello dell’oratorio della parrocchia di Sant’Antonio Abate.

Un progetto che si è confermato completo e variegato perché coglie gli obiettivi specifici che questa Amministrazione comunale si è posta per la realizzazione di ogni iniziativa rivolta al mondo dell’infanzia e della adolescenza, quelli cioè di garantire un alto senso educativo: dalla socializzazione alla promozione di un clima di accoglienza e condivisione, dall’inserimento dei minori diversamente abili all’attenzione per la cultura, l’integrazione ed i valori legati all’ambiente. Ogni attività è suddivisa per fasce di età . Saranno svolti lavoratori manuali (di collage, pittura e disegno), numerosi giochi per favorire l’autogestione, lo sport (pallavolo, calcetto, tiro con l’arco e acquatici) per stimolare la sana competitività, e ancora laboratori di lingua inglese, uno specifico lavoro sulla letteratura, esercitazioni con i cani e l’elicottero della Guardia di Finanza soccorso Alpini, attività con i volontari della Protezione Civile e in scuderia con passeggiata a cavallo, percorsi naturalistici e balli di gruppo.

L’edizione 2021 del Summer Camp è stata resa possibile grazie alla ripartizione dei fondi (delibera 67 del 29/6/21) per le politiche della famiglia e la partecipazione è gratuita. Hanno aderito finora più di 70 bambini, quasi l’80 per cento della popolazione. Anche quest’anno, dunque, il centro si sta confermando un valido strumento a supporto di quei tanti genitori – anche dei paesi limitrofi – che, soprattutto nel periodo estivo, hanno difficoltà organizzative e che hanno la possibilità dalle 9.00 (per particolari esigenze dalle 7.45) alle 17.00 di lasciare i propri figli in ottime mani. Ringrazio Don George Xavier Antonymuthu per l’elevata qualità del progetto, tutti i collaboratori e animatori della parrocchia per il grande impegno e l’operosità in favore dei piccoli ospiti, ed il vice sindaco, con delega al Sociale, Adelaide Chiacchia, per l’ottimo lavoro di coordinamento e supervisione di ogni aspetto organizzativo, a partire dall’attivazione e rispetto di tutte le misure anti covid”.

La nota del sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.