E-Citijens, 3° comitato direttivo: il programma completo

Si svolgerà il 27 e il 28 luglio presso la sala Tosti dell’Aurum. E-Citijens è il progetto tra Italia e Croazia che mira a gestire i rischi naturali nell’area adriatica, include tra i partner il Comune di Pescara

PESCARA – All’interno del programma INTERREG ITALIA-CROAZIA, il progetto E-CITIJENS mira a gestire i rischi naturali nell’area adriatica (incendi, terremoti, frane, inondazioni) attraverso interventi attivi di previsione, prevenzione e lotta contro tali calamità. Queste attività vengono perseguiti tramite la cooperazione istituzionale e lo scambio di know-how tra i partner quali: Regione Molise (lead partner) e, a seguire, Regione Veneto, Eurelations GEIE, Università di Bologna, Comune di Pescara, Euroregione Adriatica Ionica, Split and Dalmatia County, Università di Split, Zadar County, Città di Dubrovnik.

Il 27 e il 28 luglio, il capoluogo adriatico ospiterà il 3° comitato direttivo presso la sala Tosti dell’Aurum. Programma di seguito.

Tra le attività principali, E-CITIJENS annovera diverse attività progettuali come lo sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni in grado di integrare, elaborare e distribuire fonti di dati eterogenei da diversi Paesi, rendendo così disponibili informazioni accessibili a tutti; il riconoscimento di un ruolo “attivo” del cittadino in grado di fornire volontariamente, attraverso la raccolta e l’uso di informazioni tramite social media, processi di segnalazioni dell’evento in atto; il miglioramento delle misure di monitoraggio e di gestione delle emergenze attuato attraverso il canale multimediale della comunicazione durante le emergenze.

Per saperne di più: https://www.italy-croatia.eu/web/e-citijens

PROGRAMMA

Martedì 27 luglio, Aurum – Sala Tosti

09.00 – 09.20 Registrazione partecipanti e Saluto autorità Comune di Pescara

09.20 – 09.45 Gestione del progetto e coordinazione delle attività: Regione Molise

Azione 1.2 Gestione quotidiana del progetto, coordinamento e comunicazione interna: presentazione del piano di attuazione a breve termine del prossimo semestre.

Azione 1.3 Direzione e monitoraggio dell’attuazione del progetto: prossimi step e riunioni del comitato direttivo, rapporti di monitoraggio e valutazione, rapporto di gestione del rischio e della qualità.

Azione 1.4 Gestione finanziaria: aggiornamento sullo stato di avanzamento e relazione finanziaria (livello di spesa e situazione degli appalti pubblici), richiesta di modifica del budget.

09.45 – 10.15 Attività di comunicazione: PP7 – Euroregione Adriatico Ionica

Azione 2.2 Relazioni con i media, documenti promozionali cartacei e pubblicazioni: aggiornamento su conferenze stampa, comunicati stampa, pubblicazioni e opuscoli.

Azione 2.3 Attività digitali: aggiornamento sui contenuti digitali del progetto.

Attività 2.4 Eventi: aggiornamento su work cafè, info day, seminari e convegni internazionali.

10-15 – 10.30 Coffee break

10.30 – 11-00 Modellazione del sistema di gestione dell’emergenza della Protezione Civile “social media based”: Università di Bologna

Presentazione dell’output del WP3 a cura dell’Università di Bologna.

Dettagli azione 3.4

Progettazione di campagne di sensibilizzazione dedicate ai cittadini: PP7 – Euroregione Adriatico Ionica, presentazione Aggiornamento Report Campagna di sensibilizzazione alla cittadinanza.

11-00 – 13.00 Workshop sulla piattaforma del sistema di supporto alle decisioni di emergenza “basato sui social media” e sul piano operativo pilota.

Piattaforma “Social media based” del Sistema di Supporto alle Decisioni di Emergenza: presentazione della piattaforma e aggiornamento sui manuali utente degli operatori della Protezione Civile e sulla formazione degli operatori della Protezione Civile impostati da LP in collaborazione con PP4.

PP2, supportato da PP3 e PP5, presenterà “casi d’uso”.

Il PP2 mostrerà la presentazione della metodologia e del piano di implementazione pilota.

Il PP10 presenterà un piano di emergenza ed esercizi di simulazione per prevenire il rischio sismico.

13.00 – 15.00 Pranzo

15.00 – 15.30 Sviluppo, test e rilascio di “social media based” Piattaforma Emergency Decision Support System: Regione Veneto.

Azione 4.3 Implementazione dei progetti pilota: pianificazione della campagna di formazione per operatori e volontari di CP nella gestione della piattaforma EDSS e campagna di sensibilizzazione (WP2) ai cittadini per evidenziare il loro ruolo di “sensore attivo” delle emergenze – PP2.

Attività 4.4 Valutazione dei risultati dei progetti pilota: aggiornamento su come segnalare la distribuzione del pilota – PP2.

15.30 – 16.00 Rilascio della piattaforma EDSS e trasferimento dell’emergenza Quadro normativo dei servizi: Regione di Spalato e Dalmazia

Azione 5.1 Messa a punto della piattaforma EDSS ed elaborazione del quadro normativo dei servizi di emergenza

Azione 5.2 Sviluppo e attuazione di azioni di rafforzamento delle capacità

Azione 5.3 Sviluppo del piano di adozione della piattaforma EDSS e della relativa legislazione sulla Protezione Civile

PP1 presenterà le attività del WP5 e suggerirà un nuovo piano temporale.

16 – 17.00 Considerazioni finali

20.00 Cena

Martedì 27 luglio, Aurum – Sala Tosti

09.30 – 11.00 Sessione finale del comitato direttivo:

Approvazione del piano di lavoro del nuovo semestre.

Aspetti finanziari: piano degli appalti pubblici, livello di spesa, prossimo periodo di rendicontazione.

Ritardi di spesa e attività di implementazione.

11:00 – 12:00 Conferenza stampa.

12:00 Fine del meeting

12:30 Pranzo.

Partenza dei partecipanti.