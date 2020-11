Sulmona, Covid e shopping natalizio 2020: l’appello del Sindaco

“In questo momento storico è necessaria un’attenzione da parte di tutti noi con una semplice azione per sostenere le attività locali”

SULMONA – “#RICOMINCIAMODANOI. Compriamo a #Sulmona e nel territorio. Mi unisco all’appello delle associazioni locali che chiedono di scegliere i negozi del posto per lo shopping natalizio”. Così esordisce in un post pubblicato sui profili social ufficiali del Comune di Sulmona il Sindaco Annamaria Casini.

“In questo particolare momento storico è necessaria un’attenzione da parte di tutti noi con una semplice azione per contribuire a sostenere le attività locali, che in questo periodo di grave emergenza sanitaria sono fortemente penalizzate a causa delle misure restrittive di chiusura, tese alla salvaguardia della salute pubblica. -prosegue il Primo Cittadino- Ho condiviso questa locandina ringraziando quanti si stanno dando da fare con diverse iniziative mirate con lo slogan #iocomproasulmona”.

Il mio appello, a nome dell’amministrazione, è teso a sensibilizzare i cittadini ad orientare gli acquisti del periodo natalizio nei negozi della nostra città. Sono convinta che oggi più che mai sia importante vivere la nostra città e il nostro territorio anche sostenendo commercianti e imprenditori locali, investendo in un futuro che suonerà come una rinascita per Sulmona, per il territorio e per tutti noi. RICOMINCIAMO DA NOI”, conclude.