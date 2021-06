Sulmona, cambiano gli orari APU e ZTL: ecco come

Fino al 4 novembre vietata la circolazione in Corso Ovidio e disposta la Zona a Traffico Limitato nelle strade trasversali

SULMONA – Partito l’orario Apu e Ztl previsto per la stagione estiva secondo l’assetto definitivo, approvato lo scorso autunno con delibera della Giunta Comunale di Sulmona.

Fino al 4 novembre prossimo sarà in vigore il seguente orario, con cui è vietata la circolazione dei veicoli lungo Corso Ovidio, in cui è istituita l’ Area Pedonale Urbana, e le strade trasversali in cui è disposta la Zona a Traffico Limitato:

dal lunedi al giovedi dalle 10 alle 16 e dalle 17 alle 4 del giorno successivo,

mentre dalle 10 del venerdi fino alle 4 del lunedi e nei festivi infrasettimanali.

“I nuovi orari in questo momento ben si adattano agli allentamenti a più ampio respiro delle misure restrittive anticovid del Governo, che consentono di guardare in maniera più ottimistica al turismo estivo nella nostra città, come opportunità per il rilancio economico, dopo il difficile periodo che abbiamo appena affrontato.

In questo duro anno fatto di chiusure e restrizioni, siamo andati incontro alle esigenze degli esercenti, facendo il possibile anche per agevolare la consegna a domicilio, modificando gli orari invernali anche per favorire lo svolgimento dei lavori nel centro storico che hanno riguardato più punti.

Come già sperimentato la scorsa estate con successo, gli orari del periodo estivo

favoriscono l’utilizzo di più ampi spazi all’esterno per bar e ristoranti e dunque l’allestimento di tavolini, nel rispetto delle misure di distanziamento anti-Covid. Siamo convinti che per la Città storica sia una boccata di ossigeno”. Lo afferma il sindaco Annamaria Casini.