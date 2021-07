“Sulle ali dell’Aquila”, le musiche di Morricone per la nuova sede di BPER

BPER Banca omaggia la città dell’Aquila con un concerto-evento in occasione del ritorno della Banca in centro storico

L’AQUILA – Sul palco allestito ai piedi della scalinata di San Bernardino, giovedì 29 luglio alle 21,30, si esibirà la “Ensemble Symphony Orchestra”, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, in “The legend: tribute to Morricone”. “Sulle ali dell’Aquila….” è il titolo della serata, dall’alto valore simbolico, che anticiperà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della sede storica ex Carispaq, in programma il giorno successivo.

E’ possibile partecipare allo spettacolo del 29 prenotandosi al seguente link:

https://www.i-ticket.it/eventi/sulle-ali-dell-aquila-bper-scalinata-san-bernardino

Le richieste verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Coloro che risulteranno in possesso della prenotazione potranno accedere all’area a partire dalle ore 20.

Venerdì 30 alle 11 è invece il momento del taglio del nastro della filiale di Corso Vittorio Emanuele, tornata operativa lo scorso 19 luglio nei vecchi locali del centro completamente ristrutturati, dopo il sisma del 6 aprile 2009.

Alla cerimonia saranno presenti, per BPER Banca, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Flavia Mazzarella, il Vice Direttore Generale e CBO, Pierpio Cerfogli, il Coordinatore Regionale Centro Sud, Antonio Rosignoli e il Responsabile della Direzione Regionale Abruzzo Molise, Giuseppe Marco Litta. Parteciperanno, inoltre: il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, il Presidente della Regione, Marco Marsilio, il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, il Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, la Direttrice della sede Bankitalia dell’Aquila, Dealma Fronzi, il Cardinale, Giuseppe Petrocchi, che impartirà la benedizione, e altri rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico locale.

Pierpio Cerfogli ha dichiarato: “L’abbraccio di BPER Banca alla città dell’Aquila vuole essere un segnale di rinascita sociale e culturale, oltre che economica, nel segno di una presenza costante e convinta della Banca sul territorio, al fianco degli aquilani, delle famiglie e del tessuto imprenditoriale locale. La riapertura della Sede di Corso Vittorio è un evento che aspettavamo da tanto tempo e che emoziona anche chi, come me, non è aquilano ma ha avuto a cuore le sorti di un territorio che ha subito anni fa una profonda ferita e che oggi, anche con il nostro contributo, vuole ripartire con decisione”.