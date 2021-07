L’Aquila, cerimonia di riapertura della filiale BPER in centro: ecco quando

Il 30 luglio si svolgerà la cerimonia di riapertura della filiale nel centro storico dell’Aquila: previsto un evento musicale

L’AQUILA – Da questa mattina, 19 luglio 2021, BPER Banca è tornata in centro storico, all’Aquila. E’, infatti, operativo a dodici anni dal sisma del 6 aprile 2009 lo sportello della sede della Banca nel palazzo di Corso Vittorio Emanuele II 48 (ex sede Carispaq). Oltre alla filiale posta al piano terra, con gli sportelli dedicati alla clientela, al primo piano dell’edificio trovano posto gli uffici della direzione generale e al secondo piano gli uffici della Direzione regionale e il Private banking, per la gestione dei patrimoni. Per celebrare la riapertura della nuova sede si terrà, nei prossimi giorni, un evento musicale che sarà offerto da BPER Banca alla città. Venerdì 30 luglio alle 11, inoltre, si svolgerà la cerimonia di riapertura della filiale nel centro storico dell’Aquila, alla presenza dei vertici di BPER Banca e delle autorità.