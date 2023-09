Successo per la Ovidio Running 2023 a Sulmona: ecco chi ha vinto

Per il secondo anno consecutivo a trionfare é stato il runner abruzzese Daniele D’Onofrio. Prima tra le donne Marika Monaldi

SULMONA – Grande successo per la sesta edizione della Ovidio Running Sulmona, l’evento sportivo e culturale dedicato al sommo poeta Publio Ovidio Nasone e organizzato da Runner Sulmona, liceo motorio Giambattista Vico ed Ecos Europe con il supporto della agenzia di comunicazione e digital marketing Willab studio. Con oltre 700 iscritti, l’evento ha colorato di giallo le strade di Sulmona, patria natale del poeta, ed ha tracciato la strada per essere replicato prossimamente nelle città di Corinto/Loutraki in Grecia e a Costanza in Romania.

L’evento e’ stato realizzato nell’ambito del progetto europeo SCORE, cofinanziato dal programma ERASMUS+ SPORT, che ha come obiettivo quello di creare sinergie e strategie condivise tra i luoghi attraversati dal poeta durante il suo viaggio verso l’esilio. Oltre alla grande partecipazione generale nel segno dello sport per tutti, la gara competitiva di 9.9km ha registrato la presenza di molti atleti professionisti, con la vittoria del runner abruzzese Daniele D’Onofrio della Polizia di Stato, che ha trionfato per il secondo anno consecutivo, con un tempo.di 30.33. Sul podio anche Lorenzo Dell’Orefice e Douglas Scarlato. Bene anche le donne con il successo della pescarese Marika Monaldi con un tempo di 34.15, seguita da Francesca Calvauna e Zoe Petrara.

Tutti i risultati sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.ovidiorunning.eu

Daniele D’onofrio e Marika Monaldi rappresenteranno l’Italia e Sulmona nella prossima edizione di Ovidio Running in programma nelle città greche di Corinto/Loutraki il prossimo 5 novembre.