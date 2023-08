Tutto pronto per la 42°edizione della Stracittadina Trasaccana

Il 27 agosto si correrà la Stracittadina Trasaccana è abbinata al 28°Trofeo Cav. Elgizio Cancelli che verrà assegnato al vincitore

TRASACCO – Sono giorni di intenso lavoro per l’Asd Plus Ultra nell’accollarsi il peso dell’organizzazione della Stracittadina Trasaccana giunta alla 42°edizione e che quest’anno avrà un’importanza del tutto particolare per la validità di campionato regionale di corsa su strada UISP. Appuntamento a Trasacco, domenica 27 agosto, per una classica del podismo marsicano che propone la competitiva di 10 chilometri con partenza alle 10:00 da Piazza San Cesidio e la chiusura delle iscrizioni una volta toccato il limite dei 150 atleti. La Stracittadina Trasaccana è abbinata al 28°Trofeo Cav. Elgizio Cancelli che verrà assegnato al vincitore. È un trofeo realizzato appositamente per l’occasione realizzato dal maestro Mauro Cancelli in memoria del padre e che raffigura la Torre Fabonio avvolta da un manto di 42 stelle come simbolo dei vincitori che hanno fatto altrettanto la storia della Stracittadina Trasaccana.