Stracittadina di Scerni, campionato regionale Uisp: ecco quando

La corsa campestre si svolgerà domenica 11 aprile presso l’istituto agrario Cosimo Ridolfi in sinergia con l’amministrazione comunale

SCERNI – Dopo il grande successo di adesioni e di critica con l’edizione “pilota” dello scorso anno (Ventricina Urban Trail) post lockdown, nel mese di giugno, a Scerni diventa finalmente realtà la messa in cantiere di una manifestazione di corsa campestre che si prepara a conquistare la scena agonistica domenica 11 aprile presso l’istituto agrario Cosimo Ridolfi dove ha tradizionalmente luogo il Trofeo Accademia della Ventricina di mountain bike cross country, il tutto in sinergia con l’amministrazione comunale locale capitanata dal sindaco Alfonso Ottaviano.

Un’occasione di grande spettacolo sportivo da non perdere per tutti i podisti abruzzesi, pronti a ricambiare gli sforzi degli organizzatori dell’Asd Sulle Orme dei Sanniti, in sinergia con il settore attività dell’atletica Uisp Abruzzo e Molise, per un evento che assegna i titoli regionali Uisp ed inserito nella lista CONI come manifestazione di preminente interesse nazionale.

Le categorie adulti di tutti gli enti della consulta sono le seguenti: 16-23 anni, 24-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-65, 66-70, 71 e oltre, i cui partecipanti (partenza alle 10:30) devono coprire cinque giri di un anello di 1,5 chilometri e aderire per l’iscrizione alla quota di 7 euro.

Mezz’ora prima dell’orario di partenza degli adulti, spazio ai più piccoli (iscrizione a 3 euro) di differente età e distanze all’interno del campo sportivo dell’istituto agrario: dai 0 ai 5 anni (100 metri), 6-7 anni (200 metri), 8-9 anni (400 metri), 10-11 anni (600 metri), 12-13 anni (800 metri) e 14-15 anni (1200 metri).

“In tempi difficili che stiamo vivendo oggi – spiega l’organizzatore Luigi Di Lello a nome dell’Asd Sulle Orme dei Sanniti -, la pratica sportiva rappresenta il momento migliore per esprimere la passione, la gioia di vivere e di promuovere le nostre campagne scernesi che si prestano molto a tutti gli sport outdoor. Questa manifestazione podistica prende spunto da un tracciato ideato ed inaugurato nel 1961 presso l’Istituto Agrario. Negli anni sessanta e settanta, si allenava il Dream Team di atletica del medesimo istituto e molte volte ha ospitato i campionati provinciali e regionali studenteschi. A distanza di 60 anni, l’Asd Sulle Orme dei Sanniti ripropone questa campestre che vuole cogliere nel segno in questo momento importante di ripartenza dell’attività podistica targata Uisp”.

Gli fa eco Alberico Di Cecco per conto del settore di atletica Uisp: “Grazie all’Asd Sulle Orme dei Sanniti per l’impegno e l’opportunità che darà ai podisti abruzzesi di poter disputare in una location così esclusiva un campionato regionale Uisp che è un grande messaggio di speranza, nella consapevolezza delle difficoltà che stiamo attraversando e che vogliamo superare. Con tutte le precauzioni del caso e con il buon senso dell’atleta verace, sarà una giornata memorabile di sport in perfetta sicurezza”.

Iscrizioni: www.timingrun.it