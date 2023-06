Stracittadina di Avezzano, la decima edizione il 17 giugno

AVEZZANO – Nel segno dello stretto legame tra sport, turismo e inclusione, si è messa da tempo in moto la macchina organizzativa della Stracittadina di Avezzano, organizzata dall’omonimo sodalizio podistico locale che riprende il cammino di una manifestazione già nota nel panorama del movimento podistico marsicano che ha avuto la luce nel 2013 con la sua prima edizione.

Sabato 17 giugno, la gara clou è la competitiva di 10 chilometri (valevole per i circuiti Corrilabruzzo, Trofeo Libertas e CorriMarsica UISP) in pieno centro cittadino e si abbina a una non competitiva (insieme alla LILT) e alle gare per i bambini organizzata in condivisione con la Fenice Academy. Nella competitiva di 10 chilometri, l’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila ha regolarizzato un campionato provinciale tra i propri iscritti per chi raggiunge i migliori risultati.

La quota di iscrizione è di 10 euro comprendente una maglietta tecnica, una medaglia lavorata artigianalmente, una sacca sportiva, prodotti alimentari, birra e pasta party.

“L’Asd Stracittadina di Avezzano – spiegano i componenti del direttivo – ha pensato di inserire diversi eventi collaterali e di contorno musicali, sportivi e ricreativi sia per gli adulti che per i bambini lo scopo di favorire lo sviluppo e la crescita della cultura sportiva e della socialità. Quello di Avezzano Città della cultura e del Movimento, è un format inedito che include la nostra stracittadina voluta da Remo De Angelis giunta alla decima edizione. La gara verrà aperta dalle auto d’epoca e dalla gara inclusiva con persone che hanno disabilità motorie. Quest’anno siamo onorati di avere tra noi la cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti che allieterà la serata con un concerto che si svolgerà tra la partenza e l’inizio delle premiazioni. Ci siamo caricati sulle spalle questa imponente macchina organizzativa e lo dobbiamo all’amministrazione comunale, alla Regione Abruzzo e agli sponsor, per questo fantastico evento del quale stiamo iniziando a pregustare il successo. E’ una vetrina promozionale ed inclusiva per tutti”.

Regolamento e modalità di iscrizione consultabili sul sito Digital Race a questo link https://www.digitalrace.it/foto_societa/regolamento%20stracittadina…pdf