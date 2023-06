Ordine pubblico a Roseto, se ne è parlato oggi in Prefettura

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Questa mattina si è tenuto presso la Prefettura di Teramo un tavolo istituzionale convocato dal Prefetto Fabrizio Stelo alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e del Sindaco di Roseto che ha avuto come oggetto la situazione dell’Ordine Pubblico nel Comune di Roseto degli Abruzzi. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i dati relativi alla pubblica sicurezza ed alle criticità del territorio.

Il Prefetto Stelo ha esortato l’Amministrazione ad investire in illuminazione pubblica e videosorveglianza. Il Questore di Teramo Carmine Soriente ha invitato tutte le forze in campo a fare squadra ed a garantire quel controllo del territorio, senza soluzione di continuità, per dare modo all’autorità di Pubblica Sicurezza di attuare tutte quelle misure di prevenzione in grado di testimoniare la presenza dello Stato. Il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Pasquale Saccone, ha garantito la presenza costante dei suoi uomini sul fronte della repressione e della prevenzione ad ogni livello, assicurando un organico adeguato alle istanze del territorio anche e soprattutto durante il periodo estivo. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Fabrizio Chirico, ha garantito presenza costante dei suoi uomini per prevenire e reprimere i fenomeni di abusivismo commerciale e di evasione fiscale che possono risultare particolarmente rilevanti nel periodo festivo.

Nel suo intervento il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes ha ringraziato il Prefetto Stelo, il Questore Soriente e gli uomini delle Forze di Polizia per l’importante attività quotidiana che svolgono a favore della collettività rosetana e ha rappresentato le criticità che i cittadini segnalano in merito a fenomeni di microcriminalità e di reati predatori assicurando interventi, a breve e medio termine, per attivare un progetto di sicurezza urbana integrata e per incrementare la presenza della polizia locale sul versante dell’infortunistica stradale e dei controlli amministrativi. Il Sindaco Nugnes ha infine sottolineato il suo forte apprezzamento per questa metodologia di lavoro e tra le parti intervenute si è convenuto che questo confronto sarà costante al fine di monitorare l’avanzamento delle azioni poste in essere in sinergia.