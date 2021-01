La storia Carlo Schiappa studioso ed imprenditore di successo in Ohio

MONTESILVANO – Orlando Carlo Schiappa nacque a Montesilvano, in provincia di Pescara, il 17 febbraio 1934, da Michele e Eva Lucia. Si laureò, nel 1954, all’Università di Pescara. Nel 1961 decise di andare negli Stati Uniti dove, nel 1963, si laureò alla “University of Steubenville”. Fondò, nel 1967, in Ohio la CEO (Coal and Construction Corporation), nel 1972 la “American Industries and Resources Corporation” e varie altre aziende. Queste aziende sono cresciute fino a diventare la terza più grande fonte di occupazione della zona con oltre 1.000 dipendenti.

Nel 1979 la “University of Steubenville” gli assegnò il titolo di “Doctor of Science – Honoris Causa”. Nel 1892 ottenne un Master alla “Duquesne University”. Fu uno dei fondatori di “Unibank” nel 1985 (fece parte del consiglio di amministrazione per otto anni). Fu nominato, nel 1983, “Man of the Year” dal “Columbus Club”. Ricevette un premi speciali dall’Esercito della Salvezza e dal Club Culturale Italo-Americano per il suo eccezionale supporto e contributo. Nel 1984 ottenne dal Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan un impoerante riconoscimento (“Trust”).

Ottenne, nel 1985, il premio “Distinguished Citizen award” dalla “Steubenville Area Chamber of Commerce” con la motivazione: “riconoscimento di un servizio eccezionale e di un genuino interesse e sincera preoccupazione per il benessere della sua comunità”. Orlando Carlo Schiappa sposò, nel giugno del 1963, Pauline Tokorcheck che gli diede tre figli: Michael Paul (nato nel 1964 – membro del Comitato Nazionale Repubblicano, dal 1988. Ufficiale giudiziario della contea di Jefferson nell’Ohio, dal 1988. Membro University Pittsburgh Golden Pathers, Fraternal Order Police Associates), Albert e Evamaria. Orlando Carlo Schiappa morì, il 30 maggio 1995, a Steubenville, contea di Jefferson, in Ohio.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”.