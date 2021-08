Stills of Peace, Italia e Corea del Sud: finissage il 22 agosto

ATRI – Giunge al termine ad Atri la rassegna di arte contemporanea firmata Fondazione Aria, diretta da Giovanna Dello Iacono, nell’anno dedicato ai rapporti culturali con la Corea del Sud. Il finissage delle mostre è fissato per domenica 22 agosto ore 18.00, con visite guidate insieme a curatori e artisti.

A poche settimane dalla conclusione del Murap Festival, a testimonianza del fermento artistico che intende promuovere in regione, Fondazione Aria prepara il finissage dell’ottava edizione di Stills of Peace and Everyday Life. Una rassegna che, dopo aver preso in considerazione i rapporti culturali ed artistici con altri sette paesi, quest’anno ha proficuamente indagato le relazioni fra Italia e Corea del Sud.

Un approccio multidisciplinare, che ha permesso di rileggere attraverso l’arte gli spazi di tre location storiche del centro di Atri. Così nelle Cisterne di Palazzo Acquaviva si sono creati due percorsi a cura di Antonio Zimarino, con le mostre Beyond the Diary e Diario delle 365 Figure: la prima caratterizzata dalle suggestive installazioni di libri e carta di Jukhee Kwon, la seconda cadenzata dalle mutevolissime figure in terracotta di Andrea Fogli.

Le del Museo Archeologico hanno invece ospitato due mostre completamente dedicate agli artisti coreani. Unnamed Road, a cura di Paolo Dell’Elce, sono state esposte per la prima volta in Italia le fotografie di Jungjin Lee, in una serie di scatti in bianco e nero che fissano paesaggi e costruzioni nei territori contesi tra Israele e Palestina. La curatrice Eva Comuzzi ha invece creato un racconto basato principalmente sulla videoarte nella mostra Per fumum / Attraverso il fumo, dando spazio anche a scultura e pittura. I temi legati al corpo, ai rapporti umani e ai mutamenti legati all’ultimo periodo storico sono il focus principale nei lavori di: Seo Young Chang, Yun Choi / Minhwi Lee, T-Yong Chung, Soko Hwang, Geumhyung Jeong, Eemyun Kang, Myeongbeom Kim, Oh You Kyeong, Young Joo Lee.

Infine, Mariano Cipollini ha scelto Palazzo Cardinal Cicada per la mostra monografica dedicata a Barbara Uccelli, dal titolo: Vizi di forma. Articolate su quasi 500 metri quadri di spazio espositivo, le opere in mostra, che spaziano dalla fotografia, alla scultura, fino alla videoarte, hanno permesso al pubblico di apprezzare e prendere parte a un dialogo fra location, spettatori e artista.

Hanno poi arricchito queste settimane gli appuntamenti di cinema in lingua originale, per la selezione Cine Korea, curata da Pino Bruni.

Stills of Peace, realizzato in collaborazione col Comune di Atri e con la regia dell’agenzia Delloiacono Comunica, giunge quindi alla sua conclusione. In occasione dell’ultima giornata, l’Assessore alla Cultura del Comune di Atri Mimma Centorame annuncerà poi il paese ospite della nona edizione.

Vi invitiamo al finissage di Stills of Peace 2021. Posti limitati, prenotazioni tramite mail: info@fondazionaria.it (necessario green pass)