Una Birra in Fronte 2021 in Piazza Cavour a Martinsicuro

MARTINSICURO – Da martedì 24 a sabato 28, dopo il fermo forzato, torna in Piazza Cavour “Una Birra in Fronte”. Quest’anno un’edizione di 5 giornate: la manifestazione organizzata da FT Beer torna con grande voglia di divertirsi e coinvolgere il paese! Seguendo tutte le normative necessarie causa Covid, ma con tanta energia per regalare serate di divertimento e spensieratezza.

Saranno 5 giorni che vedranno come protagonisti una vastissima selezione di birre e gruppi musicali:

24 agosto. 80’s Sunset Strip, Monster’s of Rock: tribute night Aerosmith, Bonjovi e Guns’n’Roses.

25 agosto. JAM SESSION: Martinsicuro Artist Edition. Eugenio Tucci, Luca Mongia, Daniele Consorti, FFP Duo + plus, Stefano Testasecca, F00rtissimo e Emanuele Tucci & Family Music.

26 agosto. Sugar Shake, Band Pop

27 agosto. Antonello Cuomo: tribute Antonello Venditti.

28 agosto. Jackson One: tribute band Michael Jackson.

I concerti inizieranno intorno alle 21 circa e saranno seguiti dal DJ Set: dal martedì al venerdì Dj Lucifero e DJ Artic a concludere il sabato sera.

Protagonista ovviamente la birra con una vasta scelta. Il menù per la cena prevede: arrosticini e patatine con Fronte Tronto, panini con Il Brillo Parlante, pizza con La Ruota e manicaretti tipici abruzzesi con la Casa del Tortellino.

L’intero evento sarà regolamento secondo normative Covid:

– ingresso tramite Green Pass o tampone negativo effettuato entro le 48 ore

– sarà anche allestita una zona dedicata per effettuare l’eventuale tampone prima di entrare alla festa.

Per la cena sarà necessario prenotare e sono previste 6 persone per ogni panca. Nel caso in cui si arrivi direttamente alla festa senza prenotazione, per la cena, l’ingresso sarà possibile se ci saranno panche libere: tutto la staff sarà disponibile a darvi le indicazioni e informazioni necessarie.

Seppur con restrizioni, siamo pronti a 5 giorni di buon cibo, bella musica, tanta birra e finalmente tanti sorrisi!

Per prenotare: +39 392 678 5571