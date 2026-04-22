Maggio dei Libri 2026: cinema e scuole con “La Lanterna Magica” all’Aquila

L’AQUILA – In occasione del Maggio dei Libri 2026, l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS promuove un percorso educativo speciale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Quest’anno, l’iniziativa si inserisce in un contesto culturale di eccezionale rilievo: le celebrazioni per l’ottavo centenario del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi. Ispirandoci allo slogan nazionale “Ogni libro è una creatura”, ha strutturato una proposta che intreccia la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore (23 aprile) con la Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo (21 maggio): “Ogni libro è una creatura viva, dalla pagina scritta alla celluloide”.

La scelta delle opere in programma non è casuale: ogni film è una “creatura” artistica che riflette la sacralità della vita, dell’istruzione e dell’incontro tra culture differenti. A guidare gli studenti in questo viaggio sarà la restauratrice cinematografica Martina Orlando, che curerà per ogni proposta un approfondimento tecnico e critico. L’obiettivo è stimolare la riflessione sui temi del diritto d’autore e dell’inclusione, educando al contempo lo sguardo dei ragazzi alla materia stessa del cinema e all’importanza della sua conservazione come memoria viva del nostro tempo. L’iniziativa si avvale della storica collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale dell’Abruzzo per il coinvolgimento degli Istituti Scolastici.

Di seguito il programma dettagliato per i diversi ordini di studio con i link per fruire delle proposte cinematografiche in streaming:

23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

Per le Scuole Primarie: Prevista per i più piccoli la visione de “La Freccia Azzurra” (1996). La scelta é ricaduta su questo film d’animazione, diretto da Enzo d’Alò e tratto dal celebre romanzo di Gianni Rodari, per la sua straordinaria capacità di unire il valore della lettura alla magia dell’animazione d’autore, celebrando i temi della solidarietà e dell’altruismo.

La Freccia Azzurra https://www.youtube.com/watch?v=7lp7qRfZWc4

Approfondimento cinematografico https://youtu.be/CKf_rrny22g

Scuole Secondarie di Primo Grado: Per questa fascia d’età é stato proposto “Mio fratello rincorre i dinosauri” (2019), con la regia di Stefano Cipani. Tratto dall’omonimo successo editoriale di Giacomo Mazzariol, l’opera guida i ragazzi attraverso una riflessione profonda sull’unicità dell’individuo e sul superamento dei pregiudizi legati alla disabilità.

Mio fratello rincorre i dinosauri https://www.raiplay.it/programmi/miofratellorincorreidinosauri

Approfondimento cinematografico https://youtu.be/-ntVVmBVS6k

Scuole Secondarie di Secondo Grado: La scelta è ricaduta su “Martin Eden” (2019), diretto da Pietro Marcello. Liberamente ispirato al capolavoro di Jack London, il film traspone il percorso di emancipazione culturale del protagonista in una dimensione senza tempo, ideale per stimolare un dibattito critico sul potere della conoscenza e del riscatto sociale.

Martin Eden https://www.raiplay.it/programmi/martinedenfilm

Approfondimento cinematografico https://youtu.be/mpXWq0eOKBY

21 Maggio: Giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo

Scuole Primarie: Per celebrare la diversità culturale con i più giovani, é stato scelto il film d’animazione “Yuku e il fiore dell’Himalaya” (2022), diretto da Arnaud Demuynck e Rémi Durin. La piccola topolina Yuku, amante della musica e delle storie, intraprende un viaggio avventuroso verso le vette dell’Himalaya alla ricerca di un fiore magico per la nonna. Un’opera delicata che attraverso l’uso dell’ukulele e delle canzoni racconta l’amicizia e il coraggio di affrontare l’ignoto.

Yuku e il fiore dell’Himalaya https://www.raiplay.it/programmi/yukueilfioredellhimalaya

Approfondimento cinematografico https://youtu.be/9ALRnidEuhc

Scuole Secondarie di Primo Grado: In linea con i temi del dialogo tra i popoli, sarà proposto “Taxi Teheran” docufilm (2015) di Jafar Panahi. Un’opera che, attraverso la semplicità di un viaggio urbano, apre una finestra fondamentale sulla società iraniana e sull’importanza della libertà d’espressione.

Taxi Teheran https://www.raiplay.it/programmi/taxiteheran

Approfondimento cinematografico https://youtu.be/e5ahHzVDrjc

Scuole Secondarie di Secondo Grado: Viene proposta la visione di “I tre volti” (2015) (o Se rokh), sempre per la regia di Jafar Panahi. Il film esplora con sensibilità la condizione femminile e il confronto tra generazioni e tradizioni differenti, ponendosi come strumento ideale per la celebrazione della diversità culturale.

I tre volti https://www.raiplay.it/programmi/trevolti

Approfondimento cinematografico https://youtu.be/6RRUel2IMx4